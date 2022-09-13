4 mahalle muhtarı çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için okul üniforması giydi

Zonguldak’ta 4 mahalle muhtarı biraya gelerek, tiyatro gösterisi ve madenci korusu eşliğinde 400 çocuğa okul üniforması, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulundu.

Zonguldak’ta Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk girişimleri ile 4 mahalle muhtarının desteği ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okul üniforması, okul ayakkabısı ve kırtasiye yardımı yapabilmek için tiyatro gösterisi yapmaya karar verdi.

Ardından, Muhtarlar uzun süren çalışma sonucunda, ‘Bütün Çocuklar Gülsün’ adı altında tiyatro gösterisi ortaya çıkardı. Tiyatro grubunda, Muhtarlar, okul müdürleri, esnaf, gazeteci ve çaycı yer aldı. Bu akşam sahnelenecek olan, ‘Bütün Çocuklar Gülsün’ adlı oyun öncesinde tiyatro grubu üyeleri önlük giyerek kent merkezinden başlayarak Valilik önüne kadar yürüyüp vatandaşları tiyatroya davet etti. ‘Bütün Çocuklar Gülsün’ adlı tiyatro gösterisi ve madenci korusu gösterisi 13 Eylül Salı(bugün) saat 18:00’da Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde sahnelenecek. Gösteriye vatandaşlarda ücretsiz olarak katılabilecek.

Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, “Bu yaklaşık 2,5 aylık bir ürünün emeği. Zonguldak Merkeze bağlı 20 tane okuldan okul müdürlerimizin okul aile birliği başkanlarımızın öğretmenlerimizin tespit ettiği yaklaşık 400 öğrenciye forma da ayakkabı da farklılıklar gösteriliyor öğrencilerimize okullarımıza teslim edilerek çocuklarımızın ihtiyaçlarını tamamladık. Bunun akabinde akşam saat 18:00’da Sezai Karakoç da ücretsiz bir tiyatro gösterisi olacaktır. Çocuklarımıza orada pamuk şekeri patlak mısır ve su ikramında bulunacağız. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Madenci korosu da bizlere destek oldu. Onların da konsere olacak herkes davetlidir. Tiyatromuz da ücretsizdir. Yaklaşık 20 okula 367 tane öğrencimize okul üniforması verdik. Pantolon, kısa kollu tişört. 398 tane öğrencimize kırtasiye seti verdik. İlkokul ve ortaokula. Yaklaşık 465 öğrencimize ayakkabı verdik. Bunların bir kısmını muhtarlıktan verdik. Bir kısmını da 20 okulla teslim ettik. Biz bunları sivil toplum kuruluşları ve derneklerden tedarik etmedik. Tamamen hayırsever vatandaşlardan temin ettik. Maliyet 420 bin TL’yi geçti. Büyük bir projeydi. Akşamdan sonra da gerçekleşecek. Bahçelievler mahallesi var Bülent Tuzun, Dilaver Mahalle Muhtarı var Bülent Bektaş, Çaydamar Mahalle Muhtarı Mehmet Zaman var. Onlar tiyatromuzda da oynayacaklar. Tiyatromuz da Hafize anamız var. 2 tane okul müdürümüz var. Gazeteci arkadaşımız var esnafımız var. Çaycımız ve dolmuş şoförümüz var. Yoğun bir programdı. İnşallah seneye birileri çıkar yapmak İster. Bu sene bilet satmadık. Tamamen ücretsiz. Paraya da el sürmedik. Ayakkabı aldık, okul üniforması aldık o şekilde oldu” dedi.