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4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada

Kars’ta 5 katlı binanın 4’üncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Genel 03.05.2021, 07:47
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4. kattan aşağıya dört ayak üstüne düşen kedi kamerada

Kars’ta 5 katlı binanın 4’üncü katından düşen kediye hiçbir şey olmadı. Kedinin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kars merkez Digor Durağı mevkiinde bir vatandaşa ait kedi, bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın 4’üncü katıdan aşağıya ayakları üzerine düştü. Aşağıya düşen kedi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi koşarak binaya girdi. Binanın altında bulunan iş yerinin güvenlik kamarasına yansıyan olayda, kedi yara almadan kurtuldu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
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