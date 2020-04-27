Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
az bulutlu
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
100592
ALTIN
386.618
DOLAR
6.9870
STERLİN
8.6904
EURO
7.5767

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir’de yoğunluk oluştu

KORONA VİRÜS (KOVİD-19) SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İZMİR’İNDE ARALARINDA BULUNDUĞU 31 İLDE İLAN EDİLEN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ. KISITLAMANIN BİTMESİYLE BİRÇOK VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKMAYA BAŞLADI.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir’de yoğunluk oluştu

KORONA VİRÜS (KOVİD-19) SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İZMİR’İNDE ARALARINDA BULUNDUĞU 31 İLDE İLAN EDİLEN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ. KISITLAMANIN BİTMESİYLE BİRÇOK VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKMAYA BAŞLADI.

27 Nisan 2020 Pazartesi 01:01
4 Okunma
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İzmir’de yoğunluk oluştu

Korona virüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında İzmir’inde aralarında bulunduğu 31 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle birçok vatandaş sokağa çıkmaya başladı.

İçişler Bakanlığı tarafından, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İzmir’de ikamet eden bazı vatandaşlar, kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafiğe ve sokaklara çıkmaya başladı. Araçları ile birlikte trafiğe çıkan vatandaşlar, trafik polisleri tarafından Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi üzerinde yapılan uygulama neticesinde durduruldu. Ekipler tarafından, ehliyet, kimlik ve ruhsat sorgulamaları yapılırken, ayrıca vatandaşlar maske takmaları ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.

Öte yandan, trafiğe çıkan çok sayıda vatandaş Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna araçları ile gelerek hem araçlarının deposunu doldurdu hem de istasyonun içerisinde bulunan marketten alışveriş yapmak için yoğunluk oluşturdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANATÇI İSMAİL TÜRÜT'TEN "SAHUR VAKTİ SİYASETİ"
SANATÇI İSMAİL TÜRÜT'TEN "SAHUR VAKTİ SİYASETİ"
II. Abdülhamid’in arşivinden tarihi ‘Bursa’ fotoğrafları
II. Abdülhamid’in arşivinden tarihi ‘Bursa’ fotoğrafları
(Özel) Sağlık çalışanları Taksim’deki kuşları besledi
(Özel) Sağlık çalışanları Taksim’deki kuşları besledi

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim