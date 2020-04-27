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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK İLİNDE 4 GÜN BOYUNCA İLAN EDİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ. KISITLAMANIN ARDINDAN İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DAKİ HALDE MARKETÇİLERİN VE PAZAR ESNAFLARININ ÜRÜN ALMAK İÇİN OLUŞTURDUĞU YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu

30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK İLİNDE 4 GÜN BOYUNCA İLAN EDİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ. KISITLAMANIN ARDINDAN İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DAKİ HALDE MARKETÇİLERİN VE PAZAR ESNAFLARININ ÜRÜN ALMAK İÇİN OLUŞTURDUĞU YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 02:11
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4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, Bayrampaşa halinde uzun araç kuyrukları oluştu

31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın ardından İstanbul Bayrampaşa’daki halde marketçilerin ve pazar esnaflarının ürün almak için oluşturduğu yoğun araç kuyruğu görüldü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de etkili olan Covid-19’a karşı 23 Nisan salı gecesi saat 00.00’dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00’a kadar 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00’da sona erdi.

4 gün boyunca devam olan sokağa çıkma kısıtlamasında 64 milyona yakın vatandaş evinde kalmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasından önce marketlerde ve pazarlarda yoğunluk oluşmuştu. Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte İstanbul Bayrampaşa’da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu yoğunluk görüldü.

Hale ürün almak için gelen market ve pazar esnafı araçlarının araç yoğunluğu uzun kuyruk oluşturdu.

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