4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Toplum Destekli Polis ekiplerinden anlamlı ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Çocuklarla beraber hayvanları seven ekipler, “HAYDİ” uygulamasını anlattı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Fatih’te bulunan Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı’nı ziyaret eden ekipler, barınakta bulunan hayvanları severek mama verdi. Ekipler ziyaretçilere İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında bilgi verdi. Ayrıca vatandaşlara emniyet teşkilatının hayvan hakları ihlallerine karşı aldığı önlemler hakkında da bilgilendirmede bulundu. Çocuklar da emniyet ekiplerinin bu ziyaretinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

“Mutlaka telefonlarınıza bu uygulamayı indirin”

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Tayfur Akar, “İçişleri Bakanlığımızın tüm teknik ve altyapısı kullanılarak ‘HAYDİ’ isimli bir uygulama oluşturuldu. Bu uygulama hayvan durum izleme uygulaması. Bu uygulamayı tüm akıllı telefonlara yükleyip, herhangi bir ihlal gördüğünüzde uygulama üzerinden ihbar oluşturabiliyorsunuz. Sizlerden isteğimiz öncelikle alandaki yetişkinler, mutlaka telefonlarınıza bu uygulamayı indirin. Herhangi bir ihlal gördüğünüzde ihbar etmekten çekinmeyin. Birçok alt kategorisi var. Fotoğrafta yükleyebiliyorsunuz herhangi bir ihlal durumunda. Öncelikle siz yetişkinlerden bu uygulamayı kullanmanızı istiyoruz. Bu şekilde hayvan haklarını daha iyi koruyabileceğimizi düşünüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Çocuklar, eve gidince anne ve babalarınıza ‘HAYDİ uygulamasını yüklemelerini söyleyin’” dedi.

“Barınakları sık sık ziyaret etmelerini istiyoruz”

Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı gönüllü yöneticisi Meral Olcay, “Biz yeni nesil çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için bu etkinlikleri yapıyoruz. 20 okul ve bin 500 öğrenci katıldı. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Barınakları sık sık ziyaret etmelerini istiyoruz. Satın almalarını ve sahiplenmelerini istiyoruz. Hayvanlar ve çocuklar, pozitif enerji veriyor. Hiç korkan yok. Demek ki bilinmeyenlerden korkuluyor” diye konuştu.