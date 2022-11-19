Afyonkarahisar’da 4 bin 903 öğretmen ‘Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik’ sınavına girdi. Sınav 15 merkezde yapılırken, sınava giren anne ve babalarını çocukları ise dışarıda oyun oynayarak bekledi.

Kentte binlerce öğrenci ara tatilin tadını çıkarırken öğretmenlerde Uzman Öğretmenlik ile Başöğretmenlik sınavı için ders çalıştı. Zorlu bir online eğitim alan öğretmenler bu gün sertifika alabilmek için sınava girdi. Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sertifika almaya hak kazanacaklar.

15 merkezde 4 bin 903 öğretmenin ter döktüğü sınavda çocuklar ise anne ve babalarının sınava girdiği okul bahçelerinde oyun oynayarak onları bekledi.

10.00’da başlayan sınavın 12.30’da sona ereceği belirtildi.