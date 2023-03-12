Osmaniye Düziçi’nde meydana gelen 3.9’luk deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.14 sıralarında merkez üssü Osmaniye Düziçi olan 3.9’luk deprem meydana geldi. Artçı olarak değerlendirilen yerin 7 kilometre altında yaşanan deprem şehir ve ilçelerde hissedildi. Kısa süren deprem Düziçi ilçesinde bağlı Yazlamazlı Köyü’nde de vatandaşları tedirgin etti. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar dışarı çıkarken, kuvvetli hissettikleri için korktuklarını ifade etti.

Evinin önüne tam oturacakları sırada depreme yakalandığını dile getiren Elif Altun, deprem olursa diye biraz uzağa oturalım derken sallandıklarını kaydetti.

Balkonda oturduğu sırada depreme yakalanan Ali Küçük ise, "Alttan geldi, vurdu gitti. Saniyeler sürmedi ama çok güçlüydü. Merkez üssü burası olduğunu tahmin ettik doğru çıktı. Balkondaydık hemen aşağı indik" dedi.

Çok şiddetli bir sallantı hissettiklerini aktaran Ali Efe İslah da balkonda oturduklarını deprem ile birlikte panikle aşağı indiklerini söyledi.