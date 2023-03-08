320 kadına daha istihdam sağlandı

Kadınların ekonomik ve sosyal haklardan eşit bir şekilde faydalanabilmeleri için desteklerini sürdüren Esenyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel istihdam fuarı düzenledi. İstanbul’dan 32 ayrı firmanın katıldığı fuarda yüzlerce kadın farklı iş alanlarında görüşme yapma fırsatı bularak, yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Esenyurt’ta 320 kadın daha ekonomik özgürlüğüne kavuştu. Kadınların daha fazla iş hayatına katılması için desteklerini sürdüren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçedeki kadınlara özel istihdam fuarı düzenledi. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) aracılığıyla Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuara 32 ayrı firma ve yüzlerce kadın katıldı. Firmalarla tek tek görüşme yapan kadınlar kendilerine en uygun işte istihdam edilme fırsatı yakaladı. Gün boyu süren mülakatlarda toplam 320 kadının iş sahibi olurken, katılan firmalara da “Kadın Dostu Firma” sertifikaları verildi.

“Karanfil ve mor renklerle karşıladık”

Her alanda kadınları destekleyeceklerini vurgulayan Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın istihdamı gerçekleştiriyoruz. 320 kadın işbaşı yapacak. Kadınların dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Farkındalık oluşturmak amacıyla onları karanfil ve mor renklerle karşıladık. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt adına firmalara teşekkür belgesi verdik. İş arayanları ve verenleri buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Çok güzel tercihler var burada”

Çalışmalarından dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür eden Demet Demirtaş, “Kadın istihdamına yönelik çok güzel bir şey oldu. Kadınlar evli, çocuklu olunca birçok firma tarafından tercih edilmiyor. Çok güzel tercihler var burada” diye konuştu. Çocuğuyla birlikte mülakata katılan Gülay Çiftçi ise şöyle konuştu: “Çok güzel bir davranış. Bütün kadınların bir anda iş bulmasına çok sevindim. Çocuğumla birlikte geldim, başvurumu yaptım. Belediyemizin çalışmaları, ilgileri hissediliyor.”