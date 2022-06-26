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30 metrelik falezlerden denize ölümüne atlayış

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili’nde 30 metrelik falezlerden denize atlayan gençler, tatilcilerin yüreklerini ağzına getirdi.

Genel 26.06.2022, 16:05
30 metrelik falezlerden denize ölümüne atlayış

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili’nde 30 metrelik falezlerden denize atlayan gençler, tatilcilerin yüreklerini ağzına getirdi.

Turizm şehri Antalya’da son günlerde havaların ısınması ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların ve tatilcilerin akınına uğruyor. Pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü. Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları ise adeta yürekleri ağza getirdi. Gençlerden bazıları 30 metre yükseklikteki falezlerden denize balıklama atlayış gerçekleştirdi. Tatilcilerin yüreklerini ağzına getiren gençler, ölümle burun buruna geldi.

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