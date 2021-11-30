30 Kasım Salı TV Yayın Akışı.. Televizyonda neler var?
Medya gündemini yakından takip edenler, 30 Kasım 2021 Salı günü televizyon kanallarında hangi yarışma, dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki 30 Kasım Salı televizyonda ne var? Bugün televizyonda hangi diziler var ve Salı dizileri neler?
Dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden iddialı yapımların izleyicilerinin karşısına çıkacağı günde çok sayıda yapım ilgiyle seyrediliyor. Diziler, filmler, yarışmalar, programlar, ana haber bültenleri, maçlar, hava durumları, reality yayınlar ve çok daha fazlası için araştırmalarda bulunuluyor. 30 Kasım 2021 Salı TV yayın akışında bugün yeni dizi Destan, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey dikkati çekiyor. İşte Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı, 30 Kasım 2021 Salı…
SALI GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?
ATV yayın akışı: 20:00 Destan – Yeni Dizi
FOX TV yayın akışı: 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
Kanal 7 yayın akışı: 19:00 Emanet
TV8 yayın akışı: 20:00 Masterchef
Star Tv yayın akışı: 20:00 Sana Söz
TRT1 yayın akışı: 20:00 Masumlar Apartmanı