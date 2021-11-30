30 Kasım Salı TV Yayın Akışı.. Televizyonda neler var?

Dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Birbirinden iddialı yapımların izleyicilerinin karşısına çıkacağı günde çok sayıda yapım ilgiyle seyrediliyor. Diziler, filmler, yarışmalar, programlar, ana haber bültenleri, maçlar, hava durumları, reality yayınlar ve çok daha fazlası için araştırmalarda bulunuluyor. 30 Kasım 2021 Salı TV yayın akışında bugün yeni dizi Destan, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey dikkati çekiyor. İşte Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, Kanal D, Show TV yayın akışı, 30 Kasım 2021 Salı…

SALI GÜNLERİ HANGİ DİZİLER VAR?



ATV yayın akışı: 20:00 Destan – Yeni Dizi

FOX TV yayın akışı: 20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

Kanal 7 yayın akışı: 19:00 Emanet

TV8 yayın akışı: 20:00 Masterchef

Star Tv yayın akışı: 20:00 Sana Söz

TRT1 yayın akışı: 20:00 Masumlar Apartmanı



