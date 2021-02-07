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30 gün üzerine avlanmaya başlanan ve tezgahlara gelen hamsi, balıkçıları memnun etmedi

Karadeniz’de hamsi avı yasağının sona ermesiyle birlikte 30 gün üzerine tezgahlara gelen hamsi balıkçıları memnun etmedi.

Genel 07.02.2021, 12:14
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30 gün üzerine avlanmaya başlanan ve tezgahlara gelen hamsi, balıkçıları memnun etmedi

Karadeniz’de hamsi avı yasağının sona ermesiyle birlikte 30 gün üzerine tezgahlara gelen hamsi balıkçıları memnun etmedi.

8 Ocak’ta başlayan hamsi avı yasağı 7 Şubat saat 00.01’den itibaren sona ermesiyle , 30 gün üzerine yeniden tezgahlara gelmeye başlayan hamsi Trabzon’lu balıkçıları memnun etmedi. Hamsi avcılığında "3x10" gün olmak üzere uzatma yapılmasına rağmen hamsi’nin boyu ve ağırlığı yeniden tartışılmaya başlanırken kilosu ise 25 TL’den satılıyor.

"Böyle tutulacaksa yasak uzatılmalı"

Trabzon Balık halindeki balıkçılardan Samet Özbayrak, uygulanan yasakların bir iş yaramasını beklediklerini ancak gelen hamsiye bakıldığında bunun bir işe yaramadığını belirterek, "Yasakların uygulanmasının işe yaramasını istiyorduk ama bugün gelen hamsiye baktığımızda yine inceli hamsiler. Böyle olacaksa yasak uzatılmalı. Hamsi yine ince ama bir aydır her gelen hamsi soruyordu. Bizlerde esnaf olarak hamsinin inceliğinden şikayetçiydik. Bugün gelen yine ince, İnşallah böyle tutulmaz. Yasak yine gelsin, böyle tutulmasını bizlerde istemiyoruz. Bizim beklediğimiz düzeyde değil, 1 ay üzerine biz daha iri hamsi bekliyorduk. Yetkililerde bu hamsinin tutulmasına izin vermesinler, yoksa seneye hamsi kalmayacak. Zaten bir aydır dayandık hamsi satamadık ama böyle tutulmasını istemiyorum. Kasası 300 TL olan hamsinin kilosunu 25 TL’den satıyoruz. İlk gün olduğu için pahalı ama bol gelirse ucuzlar" ifadelerini kullandı.

"Hamsi, beklediğimiz boyutta değil"

Hamsinin ince tutulmasından memnun olmadıklarını belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Karışık geldi. İnceli ve irili ama çoğunluk inceli gibi duruyor. İnce tutulursa yazık olur vatandaşında alım gücü olmaz. İri tutulursa vatandaşlarımızda aldıkları hamsiden memnun kalır. Yasaklar biraz daha uzatılırsa daha iyi olur. Beklenen boyutta değil hamsi" dedi.

Ek tedbirler getirildi

Hamsi avına ise ek tedbirlerle başlandı. Av için il ve ilçe müdürlüklerine beyan verilecek. Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin üzerinde olacak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler, bu noktalardan il-ilçe müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak. Gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur olmayacak. Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki il-ilçe müdürlüğü personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izni verilecek. 9 santimetrenin altında yasal olmayan hamsi ise avlatılmayacak.

Trabzon Balık halinde bugünkü balık fiyatları ise şöyle;

Hamsi 25 TL, istarvit 25-30 TL, mezgit 35-50 TL, palamut tanesi 30-35 TL, sargan 40 TL, barbun 50 TL’den satılırken, çupra 40-60 TL, levrek 60-65 TL ve somon 35 TL’den satılıyor.
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