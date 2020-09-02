banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız
Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Plajlarda ücret alınması yasal mı?

30 Ağustos’a damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı

30 AĞUSTOS’A DAMGA VURAN İHA GÖSTERİSİ 1,5 AYDA HAZIRLANDI

Genel 02.09.2020, 09:50
3
30 Ağustos’a damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı

İletişim Başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 300 insansız hava aracı (İHA-drone) ile gerçekleştirilen ve kutlamalara damga vuran ışık gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu, tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Büyük çapta ilk kez düzenlenen gösterinin 1,5 aylık hazırlık sürecinde 37 kişi görev aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos’tan birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı’nın bu sene de devletin şanına yaraşır ve bambaşka heyecanla kutlanacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Zafer Konseri ve 300 İHA ile yapılan ışık gösterisi büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na bakan yönde gerçekleştirilen ve özel yazılımla kontrol edilen İHA gösterisinde, led ışıklarla modifiye edilmiş toplam 300 İHA kullanıldı. Gösteride Türk bayrağı, Atatürk silüeti, Cumhurbaşkanlığı forsu başta olmak üzere Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler ile "30 Ağustos", "Zafer Bayramı" ve "Bir Milletin Zaferi" mesajları 300 İHA tarafından gökyüzüne yansıtıldı. İletişim Başkanlığının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kuleli yerleşkesinde 200 İHA ile yaptığı gösterinin ardından Türkiye’de 30 Ağustos’ta 300 İHA ile bu kadar büyük çapta gösteri ilk kez düzenlendi.

Hazırlığı 1,5 ay sürdü

Büyük beğeni toplayan İHA gösterisinin arkasındaki teknik altyapı ve hazırlıklar ise merak uyandırdı. İHA gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Gösterinin 1,5 ay süren hazırlık sürecinde toplamda 37 kişi görev aldı. Ekipte 7 yazılım mühendisi, 2 endüstri mühendisi, 3 3D koreograf, 2 proje koordinatörü ve 23 kişilik İHA operatörleri takımı yer aldı. Gösteri için hazırlık, tasarım ve programlama olarak toplam 5 bin 60 adam/saat çalışma yürütüldü. Öncelikle bilgisayar ortamında 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel özgün bir hikaye görüntüsü hazırlandı. İHA yerleşimleri, ışık ve renk seçimleri ile müzik entegrasyonu yine bilgisayar yazılımı ile modellendi. Dijital ortamda simülasyon testleri yapıldı. Simülasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karasal ve havasal koordinatları ve GPS frekansları üzerinde çalışıldı. Kusursuz bir gösteri için gerçek zamanlı simülasyon hesaplamaları icra edildi.

3 gece boyunca 27 saatlik test uçuşları yapıldı

Ayrıca içerik doğrultusunda hazırlanan ilk test uçuşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesi protokol avlusunda 3 gece boyunca 27 saatlik test uçuşları yapıldı. Yerli ve milli yazılımlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki tüm frekanslarda spektrum taramaları yürütüldü ve uçuşlar güvence altına alındı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu süre zarfında uçuşların sağlıklı yürümesi için gerekli desteği sağladı. Etkinliğin yayını için ise 5 drone, 4 sabit kamera ve 2 jimmy kullanıldı.

"30 Ağustos Zaferi" temalı ışıklı İHA gösterisi, tüm televizyon kanallarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının YouTube kanalları ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmıştı.

Yorumlar (0)
banner378
29°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25