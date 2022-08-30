30 Ağustos Zaferi Esenyurt’ta coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları anıldı.

Büyük Taarruz’un bağımsızlıkla sonuçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılında, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan törende Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Kaymakam Vural Karagül ve Garnizon Komutanlığı adına Hava Kuvvetleri Öğretim Üyesi Albay Erhan Berk, Atatürk büstüne çelenk sundu. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, Esenyurt Kent Konseyi, Esenyurt Muhtarlar Derneği, STK temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı.