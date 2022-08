30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

ÇANKIRI (İHA) Çankırı’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Çankırı’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, bir dizi tören düzenlendi. Çelenk sunumuyla başlayan Zafer Bayramı kutlamalarına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi başta olmak üzere kent protokolü gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Bulvarı üzerinde askeri araçla geçiş yaparak vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hava Savunma Üsteğmen Oğulcan Koçal, "Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden, 30 ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 100’üncü yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti, kahraman! Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, tam bir asır önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretle, yeniden dirilerek, topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. İşgal güçleri, girdikleri her yerde adeta tarihî kinlerini kusarcasına kadınımıza, yaşlımıza ve çocuklarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence, zulüm ve hakaretlerde bulunmuşlardır. İşte böylesine umutsuz görünen, üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ’ya istiklal, ya ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu aralamışlardır" dedi.

Tank Astsubay Kıdemli Başçavuş Mahmut Enes Çömez tarafından ’bayrak şiiri’nin okunmasının ardından, ’yaran’ gösterisi yapıldı. Tören askerlerin selamlama geçişiyle son buldu.

BALIKESİR (İHA) Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlandı. Çelenk sunma törenine Bandırma Kaymakamlığı, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanlığı ve Bandırma Belediyesi Çelenk sunumunu yaptı.

Törene, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, 6. Ana Jet Üssü Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir İlçe Belediye başkanı Tolga Tosun, Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar katıldı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Caddesinde törenlere geçildi. Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp yaptığı konuşma ile dakikalarca ayakta alkışlandı. Ardından günün anlam ve önemine öğrenciler şiirler okudular. Ardından hazırladıkları harmandalı gösterimi için 6. Ana Jet Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı Erbaş ve Erlerin halk oyunları gösterimi yapıldı ve son olarak resmigeçit töreni gerçekleşti. Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Bandıma Kaymakamlığına geçildi ve Bandırma Kaymakamlığında tebrik kabulü gerçekleşti.

ISPARTA (İHA) Isparta’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’ncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumuyla başladı. Tören öncesi Isparta valisi Aydın Baruş Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Aydın Baruş, Piyade Albay Mustafa Kahraman ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ve halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Mehteran takımının geçişiyle başlayan törende komandoların geçişi sırasında vatandaşlar alkışlarıyla büyük destek verdi.

Kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan konserlerle devam edecek.

ŞANLIURFA (İHA) 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü Şanlıurfa’da coşkuyla kutlandı.

Sabah saatlerinde şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet Caddesinde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından, mehteran ve halk oyunları ekibi gösteri düzenledi. Yapılan çeşitli gösterilerin ardından program, geçit töreniyle sona erdi.

ERZURUM (İHA) - Erzurum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Erzurum’da Havuzbaşı’nda bulunan Atatürk Anıtına çelenklerin sunumuyla başlayan etkinlikler, valilikte tebriklerin kabulüyle devam etti. Vali Okay Memiş, makam odasında misafirleriyle tek tek selamlayarak, tebrikleri kabul etti. Hastaneler Caddesi’nde devam kutlama programlarında Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Berat Acar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen askeri tören aracı ile alanı gezerek, vatandaşların bayramını kutladı. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Selami Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

“Silahlı Kuvvetlerimiz düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam edecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunduğu törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapan Tank Üsteğmen Soner Altınel, “30 Ağustos Zaferi Türk Silahlı Kuvvetlerine, Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin huzur ve bekasını sağlamak, dünyada da sürekli barışın tesisine katkıda bulunarak, tarihinden ve milletinden aldığı güçle, dinamik personeli, yüksek eğitimiyle, azmi ve kararlı komuta merkezi ile ülkemizin güvencesi düşmanlarımızın korkulu rüyası olmaya devam edecektir” dedi.

“Türk milleti daima güçlü ve kudretlidir”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ise Türk insanının tarih boyunca şahit olunan başarısının temelinde, Türk ailesinde bir şehit veya gazi bulunması olduğunu söyledi. Mesci, “Türk milleti ordu millettir, asker millettir, hemen her evde bir şehit veya gazi vardır. İşte bu mübarek insanlar Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, Kore’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadelede, ülkenin muhtelif yerlerinde, 15 Temmuz’da şanla şerefle nice gazilik destanları yazdırdılar. Türk milleti daima güçlü ve kudretlidir. 30 Ağustos Zaferi’ni kazanarak devletsiz, istiklalsiz yaşamayacağını bütün cihana ispat etmiş yüce bir ulustur.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından öğrencilerce seslendirilen şiirler, duygu dolu anlara sahne olurken, 9. Kolordu Bölge Bandosu ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının birlikte sergilediği gösteriler ise izleyenlerden tam not aldı. Halk oyunları ekiplerinin de sahne aldığı kutlama programı, geçit töreni ile son buldu.