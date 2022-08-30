30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de klasik otomobil konvoyu ile kutlandı
Büyük zaferin 100’üncü yılı, Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu zafer hepimizin’ sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile Kadıköy sokaklarında kutlandı. Klasik otomobillerden oluşan konvoy havadan dron ile görüntülendi.
Büyük zaferin 100’üncü yılı, Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu zafer hepimizin’ sloganıyla klasik otomobiller ve araçlardan oluşan konvoy ile Kadıköy sokaklarında kutlandı. Klasik otomobillerden oluşan konvoy havadan dron ile görüntülendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu zafer hepimizin" sloganıyla Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. Bağdat Caddesine doğru hareket eden İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik otomobilleri Bağdat Caddesinde renkli görüntüler oluşturdu. Zafer Bayramı’nı kutlamak isteyen vatandaşlar, arabaları, motosikletleri ve bisikletleriyle konvoya katıldı. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyen konvoy, İstinye’de son buldu. Vatandaşlar, ellerinde bayraklarla konvoya ve çalan marşlara eşlik etti.
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|1. Beşiktaş
|4
|10
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|4
|10
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|4
|9
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|7
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|3
|3
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|2
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|1
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|3
|1
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|3
|0
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|O
|P
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|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
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|6
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|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
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|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
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|10
|5. Leeds United
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|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
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|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
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|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
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|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0