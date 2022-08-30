30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vatan Caddesi’nde yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar, tören alanına akın etti.

Kutlama törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tören aracına binerek vatandaşları selamladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı 3. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç yaptı.

Törende 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı kutlayarak başlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin varoluş mücadelesinin en büyük zaferi olan, ’30 Ağustos Zafer Bayramımız’ kutlu olsun. 30 Ağustos Milletimizin yediden yetmişe kenetlendiği, kahraman ordumuzun düşmanı dize getirdiği, İstiklal mücadelemizin, şanla ve şerefle zaferle taçlandığı, bir büyük destandır. Bu zafer, şehit kanlarıyla sulanmış, bin yıllık vatanımıza göz dikenlere verilmiş onurlu bir cevap, kutsal vatan toprağında yükselen, ebedi bir anıttır. Bilinmelidir ki aziz milletimiz, eşsiz fedakarlıklarla kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini sonsuza dek koruyacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu ifadeleri dahi, milletimizin karakterini anlatmaya yeter. Diyor ki Gazi, ’Türk Milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklâli, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır’ 3,5 yıl süren milli mücadelemiz boyunca rahmet yerine, şarapnel parçaları yağan kutsal vatan toprağının sinesine, barut kokuları sinmişti. Düşmanların gözlerini diktiği bu topraklar, aziz milletimizin bütün imkânsızlıklara rağmen, kanından kan, canından can katarak ortaya koyduğu, emsalsiz bir kurtuluş mücadelesine sahne olmuştu. Ve bundan tam 100 yıl önce, bir kahramanlık türküsü çalındı kulaklara Anadolu’nun dört bir yanına. Dumlupınar’da, 207 bin koca yürek, bir milletin inancıyla, azmiyle taarruza kalktı. Mehmetçik, Afyon ovasını: ‘’Allah Allah’’ nidalarıyla inletirken, Sultan Alparslan’a selam yolluyordu. Ve 30 Ağustos sabahı bir başka doğdu güneş: Dumlupınar’da, İzmir’de, Sakarya’da, Ardahan’da. Bir başka doğdu güneş Anadolu’nun dört bir yanında. Bu, mutlak bir zaferdi. Dünya tarihine geçen bir zafer. 4 yıllık esaret zinciri, 4 günde kırılmıştı işte. ‘’Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindi’’ Türk Milletinindi. Bizlerindi. Hepimizindi. Kutlu olsun. Bizler, birlikte büyüğüz, birlikte güçlüyüz" dedi.

Vatanın ve milletin birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmenin, kutsal vazifeleri olduğunu söyleyen Vali Yerliyaka,"İnanmış ve tek yürek olmuş, bu milleti durdurmaya bugüne kadar kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek inşallah. Çünkü yeminimiz var; Güçlü ve Büyüyen Türkiye yolunda Çanakkale’deki gibi dirayetli, Sakarya’daki gibi inançlı, Dumlupınar’daki gibi azimli olmaya. 30 Ağustos zaferini, tarihe altın harflerle yazdıran bu büyük millet, sonsuza dek nice zafer coşkularını daima beraberce yaşayacak. Bize bu büyük kıvanç ve mutluluğu bahşedenleri, hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. 2053 ve 2071 hedeflerimize, aynı ruh ve inançla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar töreni coşkuyla izledi

Vali Yerlikaya’nın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi tarafından Trabzon yöresine ait horon gösterisi yapıldı. Törende Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi’nden geçiş yaptı. Özel Harekat Polisleri de nefes kesen bir gösteriyle törene katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda duydukları heyecanı dile getiren vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı.

Tören, geçişlerin ardından sona erdi.