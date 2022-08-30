30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Vatan Caddesi’nde yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle kutlandı. Vatandaşlar, tören alanına akın etti.

Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiirlerini okudu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı 3. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi tarafından Trabzon yöresine ait horon gösterisi yapıldı. Törende Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi’nden geçiş yaptı. Özel Harekat Polisleri de nefes kesen bir gösteriyle törene katıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda duydukları heyecanı dile getiren vatandaşlar, halk oyunları ekibini ve tören geçişlerini coşkuyla alkışladı.

Tören, geçişlerin ardından sona erdi.