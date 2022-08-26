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30 Ağustos Esenyurt’ta ceza konseri ile kutlanacak

Esenyurt Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü rap sanatçısı Ceza’yı Esenyurtlularla buluşturacak.

Genel 26.08.2022, 09:32
30 Ağustos Esenyurt’ta ceza konseri ile kutlanacak

Esenyurt Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü rap sanatçısı Ceza’yı Esenyurtlularla buluşturacak.

Esenyurt Belediyesi, Büyük Taarruz’un 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde ünlü rap sanatçısı Ceza’yı Esenyurtlularla buluşturacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 28 Ağustos’ta Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan konserde, Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşatılacak.

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