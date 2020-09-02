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3 yılda 286 kişi ağaçtan düşerek ölünce jandarma önlem projesi geliştirdi

SON 3 YILDA 286 KİŞİNİN AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ KASTAMONU'DA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN PROJE İLE ÖLÜMLERİ ENGELLEMEK ADINA BİLGİLENDİRME YAPILACAK KÖYLÜLERE ÜCRETSİZ OLARAK EMNİYET İPİ DAĞITILACAK.

Genel 02.09.2020, 18:13
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3 yılda 286 kişi ağaçtan düşerek ölünce jandarma önlem projesi geliştirdi

Son 3 yılda 286 kişinin ağaçtan düşerek öldüğü Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan proje ile ölümleri engellemek adına bilgilendirme yapılacak köylülere ücretsiz olarak emniyet ipi dağıtılacak.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahid Avkıran, İl Genel Meclisinin ikinci oturumuna katıldı. Toplantıda Avkıran, meclis üyelerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ağaçtan düşme olaylarını engellemeye yönelik başlatılan proje hakkında bilgi verdi. Avkıran, “Daha önce Alzheimer hastalarına yönelik akıllı saatlerle ilgili sunum yapmıştım. Ardında çıkan ödenekle, pilot uygulama yaptık. Bunun geri dönüşümü çok iyi oldu. Epey insan faydalandı. Saati kullan Alzheimer hastalarında kaybolma olmadı. İç İşleri Bakanlığına da durum arz edildi ve 81 ile yayıldı. Her il akıllı saat uygulamasına başladı. Vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi, başlangıçta yüksekten düşme, sonrasında ağaçta düşmedir. 1 yıldır özellikle güz ve bahar aylarında ağaçtan düşme meydana geldi. Ağaçtan düşme olayında insanlarımız maalesef vefat ediyor. Yaralananlarda sakat kalıyor, ardından vefat eden de oluyor. Yaşlı vatandaşlarımız ağaçtan düştüğü zaman telafisi olmuyor. Bu kanayan bir yaradır. Köylerimizde bir faaliyet başlatalım. İnşallah diğer illerde örnek alırlar. 1 kişi kurtarabilsek mutlu oluruz” dedi.

Jandarmanın sorumluluk alanında 2018 yılında 82, 2019 yılında 142, 2020’ın ilk 7 ayında ise 62 olmak üzere toplam 286 ağaçtan düşme olayının yaşandığını belirten Avkıran, “Meydana gelen olaylarda ilk anda 19 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 267 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu olayların 135 yüksek yerden düşme, 151 ise ağaçlardan düşme sonucu olmuştur. Ağaçlardan düşme olayı; ıhlamur, kiraz, ceviz, kestane gibi ağaçlardan gerçekleşti. 45 olayı ceviz ağacından, 106 olayın ise diğer ağaçlardan düşerek olmuştur. Afiş ve broşür hazırlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. İhtiyaç duyulan emniyet kemeri, emniyet ipi, emniyet kiti Kastamonu Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilecek para ile alınması planlanmaktadır. Emniyet kemerinin alımı için 38 bin 500 TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç çok daha fazla, ancak biz temsili olarak dağıtacak. Kastamonu halkının ölmesini, yaralanmasını nasıl azaltabileceğimiz noktasında bir proje yapmayı düşündük. Gayemiz vatandaşı mağdur etmemek. Buraya hizmet etmeye geldik. Memlekete bir fayda olursa, ne mutlu bize” diye konuştu.

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