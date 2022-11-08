3 ton bisküviden yapılan dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği tamamlanmak üzere

Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği (KARTAP) tarafından 3 tona yakın bisküvi kullanılarak yapılan dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği bitme aşamasına geldi.

KARTAP Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Duru, gazetecilere çok yoğun bir 10 gün geçirdiklerini söyledi. Dünyanın en büyük mozaik bisküvisini 20 kişilik bir ekiple tamamlamak üzere olduklarını dile getiren Duru, 10 Kasım tarihinde mozaiğin açılışını gerçekleştireceklerini belirtti. Mozaiğin tamamlanmasının ardından vatandaşların ziyaretine 2 gün açık kalacağını ifade eden Duru, “Hafta sonu temizleme çalışması yapacağız. Açılış yapılıp işlemler tamamlandıktan sonra bisküvilerin temizleme çalışmasını yapacağız. Bu bisküvileri etkinlik bittikten sonra yem katkı maddesi olarak yem sanayilerine vereceğiz” dedi.

“Açılışın ardından tescil edilecek”

Dünyanın en büyük mozaik bisküvisinin 300 bin adet bisküviden oluşacağını ifade eden Duru, "3 ton bisküvi kullanılıyor. Bundan önceki rekor Japonya’ya ait. Japonya 300 metre kare alanda bu çalışmayı yapmış. Biz bunu 800 metre kare alanda yapıyoruz. Yaklaşık 3 katı kadar bir avantajımız var. Bu rekorun bugüne kadar hiçbir şekilde yanına bile yaklaşılmamış. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonuna tescil ettireceğiz. 10 Kasım’da bunu onaylayacaklar ve tescil belgesini bizlere teslim edecekler" diye konuştu.