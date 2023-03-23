3 milyon liralık lüks traktöre yoğun ilgi, dev traktör görenleri şaşkına çevirdi

Kars’ın Selim ilçesine tarım faaliyetlerinde kullanılmak için getirilen dev traktör, görenleri şakına çevirdi. 3 milyon liralık lüks traktöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

164 Beygir gücünde, 6 silindirli, 8 hidrolik çıkışlı New Holland TR6 160 modeli nami diğer Türkiye’nin yerli devi Kars’ta çiftçilerin beğenisine sunuldu. Anahtar teslim programında konuşan firma sahibi Ahmet Aküzüm, bu bölgede bir ilki gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Aküzüm, “Firmamız 1962 tarihinden itibaren çiftçilerimize hizmet vermektedir. Kars merkez ve tüm ilçelerinde şubelerimiz bulunmaktadır. Sadece traktör değil, zirai ekipman, iş makinesi, biçerdöver iş kollarında ; satış, yedek parça ve servis birimlerimizle Kars halkına hizmet ediyoruz. Yine bu sene faaliyete aldığımız akaryakıt bayiliğimiz ile de hizmet ağımızı genişletmiş bulunuyoruz. Bugün bir ilkimizi gerçekleştiriyoruz ve New Holland yerli dev dediğimiz TR6 serisinin anahtar teslimini yapıyoruz. Tabi bundan sonra da yine böyle büyük traktörlerin satışında artış bekliyoruz.” dedi.

Dev traktörün alıcısı Selçuk Saraç ise mutluluğunu dile getirdi.