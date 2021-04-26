3 günlük kısıtlama sonrası korkutan manzara

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar pazar yerine akın etti. Yoğunluğun arttığı pazarda korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan’ı da içine alan 3 günlük hafta sonu kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından pazartesi günü Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulan halk pazarına vatandaşlar adeta akın etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre en çok vaka artışı olan iller arasında yer alan Zonguldak’ta haftanın ilk gününde pazar yerine gelen vatandaşlar alışverişlerini yaparken, korona virüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü. Pazar esnafı büyük marketlerden şikayetçi olurken, bazı vatandaşlar da tedbirlerin artırılması gerektiğini ifade ettiler.

Alışveriş için pazar yerine gelen vatandaşlar, “Tedbirler gelirse 1 ay sonra düzelir, daha iyi olur. Ne kadar dikkat etsek de virüsü kapıyoruz. Kimse dikkat etmiyor. Yoğunluğun olması 3 günlük vatandaşların evde olmasından dolayı. Yasak gelsin milletimiz dikkat etmiyor. Yeni tedbirlerin biraz daha sıkı olması lazım” dediler.

Kimileri ise yoğunluğun 3 günlük kısıtlamadan kaynaklandığını vurgulayarak, “Bugün pazartesi, 4 günün yoğunluğu var. Millet markete gidiyor alışverişini yapıyor, pazar alışverişini pazardan yapıyor. 4 günlük yasakta manav kapatılırsa yoğunluk olması normal” diye konuştular.

Pazar esnafı marketlerden şikayetçi

Pazar esnafı ise kısıtlama olan günlerde marketlerin açık olduğunu, kendilerinin sıkıntı çektiklerini ifade ederek şunları söylediler:

“Açık pazarlarda sıkıntı olmaz, marketlerde daha büyük sıkıntı olur. Maske ve mesafeye dikkat edilirse sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hafta sonu kısıtlama devam etmeli, tam kapanma olursa sıkıntı olur. Vatandaş evine ekmek getiremez. Bize kalsa her gün pazar açık olsun, sıkı tedbirleri pazara uygulamasınlar. Vatandaşlar marketlerden yeterli verimi alamadıkları için pazarın uygun olduğundan dolayı burayı tercih ettiler. Kısıtlamalar aynı olduğu gibi devam etmeli. Yasaklar her türlü belimizi büküyor. Pandemi yasakları bizi çok etkiliyor. Belimizi kırmayacak yasaklar bekliyoruz.”