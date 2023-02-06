3 binin üzerinde Mehmetçik deprem bölgesinde

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara 3 binin üzerinde Mehmetçik katıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mehmetçik de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi. Bunun yanı sıra Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına 2 binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Komandolar da arama ve kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş’a gönderilirken, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor.

Öte yandan Kıbrıs’ta görevli Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep’teki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD’dan gelen talepler doğrultusunda 3 binden fazla Mehmetçik katkı sağlıyor.

Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Hatay’da

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a geldi. Serinyol’da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Bakan Akar, son duruma ilişkin bilgi aldı. Daha sonra AFAD Koordinasyon Merkezi’ne geçen Bakan Akar, kentteki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi alıyor.

Hava yardım koridoru sürekli aktif tutuluyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" da oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.