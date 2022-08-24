3 Bin Liralık Başarı Ödülü için müracaatlar devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi, üniversiteye ilk defa kayıt olan gençlere 3 bin liralık başarı ödülü veriyor. Bursu almaya hak kazanan öğrencilerle Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nde karşılaşan Başkan Ömer Arısoy, “Maksadımız bu kriterlere uyan en çok sayıda öğrenciye ulaşmak ve katkıda bulunmak” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi 2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nda (YKS) başarılı olan öğrencilere başarı ödülü dağıtıyor. 3 bin liralık destek için 1.146 öğrenci Zeytinburnu Belediyesi’ne müracaatta bulundu. Başvuruların 31 Ağustos’a kadar alınacağı destek için gerekli şartları taşıyan her öğrenci; bursu almaya hak kazanacak.

"En önemli işlerimizden biri gençlerimize destek vermek"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, öğrencilere destek olmak amacıyla başarı ödülü verdiklerini söyleyerek, "Zeytinburnu’nda oturan, 4 yıllık devlet üniversitesine yerleşen veya özel bir üniversiteye tam burslu olarak yerleşen öğrencilerimize başarı ödülü olarak 3 bin lira veriyoruz. Müracaatlarımız sürüyor. Bu zamana kadar 1.146 kişi başvuruda bulundu. Maksadımız bu kriterlere uyan en çok sayıda öğrenciye ulaşmak ve katkıda bulunmak. İnşallah verimli olacağını düşünüyoruz. Biz gençlerimizle ilgili çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Zeytinburnu Belediyesi’nin en önemli işlerinden biri her yaş grubundan gençlerimize destek vermek" şeklinde konuştu.

‘İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazandım’

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanan 19 yaşındaki Havva Fidan, "Zeytinburnu’nda oturuyorum. Belediyenin bize başarı ödülü olarak verdiği 3 bin liralık burs var. Bunun için çok mutluyuz gerçekten. Emeklerimizin karşılığını aldığımızı hissediyoruz. Kazandığımız burs eksikliklerimizi gidermemiz konusunda destek sağlayacak" ifadelerini kullandı.

‘Başarımın ödüllendirilmesi beni çok mutlu etti’

Emeklerinin karşılığını aldığını söyleyen 18 yaşındaki Feyza Küçük, "Zeytinburnu’nda oturuyorum. İstanbul Çapa Tıp Fakültesini kazandım. Emeklerimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Öğrenciler zaten zor durumda, bu dönemde bu ödül çok iyi geldi. Hem üniversite kazandığım için hem başarımın bu şekilde ödüllendirilmesi beni çok mutlu etti" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre nakit 3 bin TL’lik başarı ödülünü kazanabilmek için gerekli şartlar ise şöyle: “T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu’nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere %100 burslu olarak ilk defa yerleşmek.”

Açıklamada ayrıca Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin ‘Zeytinburnu Belediyesi Başarı Bursu’ için talepleri ise kabul edilmeyeceği belirtildi.