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29 Ekim’e bisikletli bayraklı kutlama

HATAY'IN ERZİN İLÇESİNDE, BİSİKLETLERLE KALP FİGÜRÜ OLUŞTURULARAK DEV TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRILDI.

Genel 29.10.2020, 13:14
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29 Ekim’e bisikletli bayraklı kutlama

Hatay’ın Erzin ilçesinde, bisikletlerle kalp figürü oluşturularak dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

Erzin’de “İki Gün İki Teker Bisiklet Topluluğu” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Erzin Şehir Stadı’nda bir araya gelerek bisikletleriyle kalp figürü oluşturup, dev Türk Bayrağını dalgalandırdılar.

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