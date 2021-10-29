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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

Genel 29.10.2021, 13:01
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

YOZGAT (İHA) - Yozgat’ta Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören alanında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.

Vali Polat, törende günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet’in Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını ifade eden Polat, "Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı sosyal dönüşüm hamlesinin de adıdır. Cumhuriyetimizin temel hedefi bu ülkede yaşayan herkesin temel hak ve hürriyetlerini kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanılabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

TOKAT (İHA) - Tokat’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yağmur yağışı altında yapıldı.

Tokat’ta Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları Cumhuriyet Meyanı’nda yapıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu halkı ve tören birliklerinin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından Vali Ozan Balcı günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından asker ve öğrenciler 60 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdü. Askeri birliklerin tören geçişini vatandaşlar alkışlarla kutladı. Demirci ustalarının kamyonet arkasında demir döverek geçişi dikkat çekti. 92 yaşında bayram coşkusunu yaşayan Fehmi Acar, Türk Bayrağının geçişi sırasında duygusal anlar yaşayarak dua etti.

Tokat’ın Niksar ilçesinde ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende Sivas halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama programı resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü Bingöl’de coşkuyla kutlandı. Tören hava şartları nedeniyle kapalı spor salonunda gerçekleşti. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Garnizon Komutan Vekili Nejdet Durak, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende günün anlam ve önemine binaen konuşan Vali Kadir Ekinci, “Cumhuriyet, hepimizi bir araya getiren tarihimizin en önemli kararıdır. 98 yıl önce bu topraklarda yaşayanların hep birlikte verdikleri bir ve beraber yaşama kararıdır. Bu topraklarda yaşayan herkesin altına imza attığı bir ‘birlikte yaşama projesi’, bir ‘millet sözleşmesi’dir. Elbette cumhuriyet bizler için kuru bir sözleşmeden ibaret değildir. Bizim için cumhuriyet, binlerce yıllık köklü kültür ve medeniyet birikimimizden ilhamla, binlerce yıllık tecrübeden hareketle kurulmuş muazzam bir çatıdır. Bu çatı binlerce yıllık birikimin, tecrübenin, töremizin üzerinde yükselmiştir" dedi.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken yapılan yarışmalarda başarı gösteren kişilere de ödül takdimi gerçekleşti.

AYDIN (İHA) - Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde komando taburunun gösterisi izleyenleri mest ederken, bayram coşkusu ikiye katlandı.

Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan’ın, tören aracı ile halkı ve törene katılanları selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Kutlama mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemin belirten konuşmayı yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, dirilişimizin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum” diye konuştu.

Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından verilirken, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler de öğrenciler tarafından seslendirildi.

“Komandoların gösterisi bayram coşkusunu arttırdı”

Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığının Tüfekli Hareketler Gösterisi izleyenleri mest etti. Yüzleri kamuflajlı şekilde sis bombaları içerisinde tüfekleri ile gösteride bulunan komandolar, hem protokol, hem de töreni izlemeye gelen vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan’da Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Öner, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Öner, ’’Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Türk Milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir “dünya devleti” olmanın kıvancına erişmiştir. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin, günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmemiz gerekmektedir. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz. Üzerinde bulunduğumuz coğrafya, tarihin her döneminde politik, stratejik ve ekonomik cazibe merkezi olmuştur. Bu nedenle zorlu bir coğrafya olarak bilinmektedir. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin, güçlü ve mutlu olabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olmaktır. Aziz milletimiz, gücünü ve bekasını sağlayan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır’’ şeklinde konuştu.

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