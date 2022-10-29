29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı görkemli bir şekilde kutlandı.

Tekirdağ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Tekirdağ Valiliğinde gerçekleştiren bayramlaşma töreninin ardından sahil yolunda düzenlenen geçit töreni ile bayram coşkusu doruğa çıktı.

Süleymanpaşa ilçesi sahil yolunda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un günün anlam ve önemine dair mesajlarının okunduğu tören, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğg. Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın protokol üyeleri, asker ve polisler ile öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Valisi Yıldırım, “Cumhuriyet’i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegâne görevidir. Güçlü ve müreffeh yarınlara ilerlemek adına Devlet ve Millet olarak birlik ve beraberliğimizin oldukça önemli olduğunu bilincindeyiz. Bu bilinçle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayışından taviz vermeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Herkes şundan emin olmalıdır ki, buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesileyle başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve canlarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti, demokrasi ve bağımsızlık uğruna feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Törende öğrenciler tarafından 29 Ekim temalı şiirler okundu. Lise öğrencilerinin hazırladığı Cumhuriyet ve Bağımsızlık konulu gösteri ve tiyatrolar ise vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Cumhuriyet Bayramı sebebiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personel ve araçlarının yanı sıra okulların da katıldığı geçit töreni protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

EDİRNE (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Edirne’de düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Askeri birliklerin geçişi ise büyük alkış topladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları Edirne Valiliği’nde başladı. İlk olarak Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Kutlamalar, buradaki programın ardından Talaptaşa Asfaltı’ndaki Atatürk Bulvarı’nda devam etti.

Geçtiğimiz yıllarda Kovid-19 salgınının da etkisiyle gerçekleştirilen törenler, son 2 yıldır yoğun katılımla yapılıyor. Son yılların en kalabalık katılımının olduğu görülen törende, askeri birliklerin geçişleri ilgiyle izlendi ve büyük alkış topladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla düzenlenen törene, 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bayrağını alan kutlamaların yapılacağı alana koştu ve Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Edirne’de gerçekleştirilen törende Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araç üzerinde Edirnelilerin bayramını kutladı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Kırbıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunları gösteriyle devam eden törende, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen tören, öğrencilerin ve askeri birliklerin geçişinin ardından son buldu.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyetin 99’nci kuruluş yıl dönümü, Hüsnü Uğural Stadı’nı dolduran binlerce Ayvalıklı tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar ay-yıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

28 Ekim günü Cumhuriyet’e Bağlılık yürüyüşüyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Hekyel’neçelenk koyma töreniyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dahilinde Hüsnü Uğural Stadyumu’nda düzenlenen törenle coşku doruğa ulaştı. Ayvalık Belediyesi, kenti boydan boya geçen Atatürk Caddesi, Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırladı. Ayvalık Belediyesi gezici bandosu gün boyu mahalleleri dolaşarak marşlar çaldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Mesut Ergin yayınladığı mesajda; "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü ilk günkü gibi aynı coşkuyla, aynı heyecanla kutluyoruz. Cumhuriyeti laiklik ve demokrasinin ışığında geleceğe taşımak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. İyi ki varsın Cumhuriyet” dedi.

Hüsnü Uğural Stadı’nda gerçekleştirilen törende Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş’ın yanı sıra gaziler, ilçe protokolü ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu sokaklardan meydanlara, salonlardan stadyumlara kadar, ilçenin her noktasında doyasıya yaşandı.

Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı törenleri; akşam saatlerinde fener alayı ve gelenekselleşen Kırsal Mahalleler arasında Cumhuriyet Kupası final maçı ve kupa töreniyle kutlamalar son bulacak.

MALATYA (İHA) - Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü Malatya’da coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Vali Hulusi Şahin, valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı önünde Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, askeri araçtan alanda bulunanları selamladı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan, Malatya Valisi Hulusi Şahin, “ Cumhuriyetimiz artık asırlık bir çınar oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaş gününü kutlamaya sadece bir yıl kaldı. Son iki yüzyılda batılı egemen güçler adeta bin yıllık bir hesabın intikamını alırcasına devletimizi dört koldan saldırılarla yıpratmışlardı. Cepheden cepheye koşan Türk milleti hem insan kaynağı hem de iktisaden bitme noktasına gelmişti. Birinci cihan harbinin sonunda bize iki seçenek bırakıldı. Ya bizi biz yapan bağımsızlığımızı manda ve himayeye terk edecektik ya da vahşi bir kıyım ile yok edilecektik. Türk milleti, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ dedi. Bu azim ve kararlılık bize bugün yaşadığımız tam bağımsız Türkiye’yi miras bıraktı. Cumhuriyeti kuran neslin millet ve memleket sevgisini fedakarlığını tarif etmek mümkün değil. Türk milletinin her bir ferdi bu gurur ile yaşamalıdır. Aradan geçen 99 yılda atlattığımız onca badireye rağmen başladığımız noktaya bakarak bugün geldiğimiz seviye ile atamıza gönül rahatlığıyla seslenebiliriz. Atam, emanetin emin ellerde, açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyen evlatların bugün Türkiye’yi 800 milyar doları aşan milli geliri, 225 milyar doları aşan ihracatı ile dünyanın ilk 20 ekonomisi içine çıkardı. Bugün yerli insansız hava araçlarımız, yerli milli helikopterlerimiz göklerde süzülüyor. Hedefimiz belli. Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tören, öğrencilerin şiir okuması ve resmigeçidin yapılmasıyla sona erdi.

Törene, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Baro Başkanı Av. Onur Demez, Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümünde coşkulu bir tören düzenlendi. Törende konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

İlkadım ilçesinde bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akabinde Samsun Valisi Zülkif Dağlı bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Dağlı konuşmasında, "600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği ’muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ mücadelesini ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz. Bugün de 2023, 2053 ve 2071 vizyonu hedefine odaklanarak, yeni ve daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamalıyız. Anadolu’daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu aziz millet ülkemizi, Türkiye’nin geleceğini, Ay-Yıldızlı Bayrağı namertlere çiğnetmeyecek. Bu yüce Türk Milleti bin yıl önce Malazgirt’te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu’nun kapılarını bizlere açmışsa, Çanakkale Savaşı’nda, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve 15 Temmuz’da da aynı mücadeleyi yaptı. Tüm halkımız bilmektedir ki, bunlar dün ASALA, bugün FETÖ, PKK ve DAEŞ olarak karşımıza dikilmektedir. Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır" diye konuştu.

"Kendimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz"

Konuşmasında gençlere seslenen Vali Dağlı, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya 1 yılımız kaldı. Öncelikle birlik ve beraberliğimizi üst düzeye çıkartacağız. Kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğiz. Birbirimize daha çok sevgi ve hoşgörüyle yaklaşacağız. Böylesine şanlı bir tarihe, köklü bir geçmişe, kadim bir medeniyete sahip olan bu necip millete layık olacak şekilde kendimizi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Hakkaniyet, adalet, demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri kendimize prensip edinmeliyiz. 2023 hedeflerini gerçekleştirme hedefinde Samsun’umuzun katkısını en üst düzeye çıkarmak için azami gayret göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Gösteriler yapıldı

Vali Dağlı’nın konuşmasının ardından lise öğrencileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril şiir okudu. Okunan şiirlerin ardından halk oyunu ve Kafkas oyunu gösterileri yapıldı. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu, Samsun protokolüne ve vatandaşlara mini bir konser verdi. Tören, bandonun çaldığı marşla geçit töreniyle son buldu.

Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

MUŞ (İHA) - Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Cumhuriyet’in kolay kazanılmadığını belirterek, “Bugün eğer bu ülkede okulumuza gidiyorsak, camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa ve ülkemizin her yerine rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsak, artık bundan sonra milli arabamızla seyahat edeceksek bunların hepsi Cumhuriyet sayesindedir” dedi.

Muş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün tebrikleri valilikteki kabulü ile başladı. Tebrikat töreninin ardından Şehir Stadyumunda düzenlenen kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdürüldü. Burada konuşan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 100. yıla ayak bastıklarını ve 99 yılın geride kaldığını söyledi. 2023’te bir asrı devireceklerini kaydeden Vali Gündüzöz, “100. yılı inşallah daha büyük coşkuyla kutlayacağız. 99 yıl boş geçmedi. Savaşlardan çıkmış, işgale uğramış bir ülkeden bugün itibariyle artık Dünyada söz ettirilen, her alanda birinci sıraya koşturan büyük bir ülkeyiz. Atatürk’ümüzün bahsettiği ‘Cumhuriyetin eserleriyle Dünyada hak ettiği yeri alacaktır’ ifadesi aslında Muş ölçeğinde de kendini gösteriyor” dedi.

“Bugün itibariyle Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabası da seri üretim bandından inecek”

Bugün itibariyle Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabasının seri üretim bandından ineceğini belirten Vali Gündüzöz, “İşte aslında Atatürk’ün hedef gösterdiği ve bize vasiyet ettiği hususlar tek tek yerine geliyor. Cumhuriyeti sevmek, Atatürk’ü sevmek aslında Cumhuriyetin eseriyle yaşamasını sağlamaktır. Bu açıdan sorumluluğumuz büyüktür, bize düşenleri yapıyoruz, yapacağız. İnşallah gelecek nesiller de, siz sevgili gençler de daha ilerilere bu memleketi götüreceksiniz. Uzayda da Türkiye var. Belki Marsa ayak basan, güneş sisteminin dışına çıkan Türk insanları da buradaki gençlerden bazıları olacak çünkü vizyonumuz büyük, hedeflerimiz çok yüksek. Bu gençliğe güveniyoruz. Bu memleketin içeriden, dışarıdan pek çok düşmanı olabilir çünkü meyveli ağaç taşlanır. Bu kadar kadim bir geçmişi olan, bu kadar büyük bir milletin düşmanının da olması, dostunun da olması normal. Önemli olan bizim birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz” dedi.

“Cumhuriyet kolay kazanılmadı”

Cumhuriyetin kolay kazanılmadığını vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bugün eğer bu ülkede okulumuza gidiyorsak, camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa ve ülkemizin her yerine rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsak, artık bundan sonra milli arabamızla seyahat edeceksek bunların hepsi Cumhuriyet sayesindedir. Onun için okuyalım, tarihimizi bilelim, kendimize, ailemize ve memleketimize sahip çıkalım. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyorum. Memleket için fedai can eylemiş bütün şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olarak hepsine rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri, şiir ve halk oyunları sergilendi. Yarışmalarda derece alan öğrenciler, hediyelerini Vali Gündüzöz ve protokol üyelerinden teslim aldı. Tören, Vali Gündüzöz ve protokolün Cumhuriyet yürüyüşüne katılanları selamlaması ile sona erdi. Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkan Vekili Aydın Özaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törenin ardından Muş Müzesine geçen Vali Gündüzöz ve protokol üyeleri, Muş Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından oluşturulan ‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, sergide yer alan Atatürk fotoğraflarını inceledi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, tören sonunda jandarma komandoları, gaziler ve öğrenciler yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı.

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

"Türk halkının fedakarlığı ve azmiyle birleşerek tüm zorlukların üstesinden gelmiştir"

Günün anlam ve öneminin anlatan bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, “Anadolu halkının yüreğinde yanan bağımsızlık tutkusu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı özgürlük ateşinin fitilini yakarak tüm yurtta umudun yeniden filizlenmesine sağlamıştır. Anadolu’nun her yerinde vücut bulan mücadele ruhu Türk halkının fedakarlığı ve azmiyle birleşerek tüm zorlukların üstesinden gelmiştir. Bu kahramanlık destanıyla tarihte eşi benzerine rastlanmayan bir zafer kazanılmıştır. Bu eşsiz zaferin Çıkış noktası Türk milletinin bağımsızlık imtihanı olan İstiklal Harbi, Varış noktası Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Genç Cumhuriyetin kurucuları olan atalarımız, bağımsızlık mücadelesi ve milli egemenlik anlayışının en büyük eseri olarak Cumhuriyeti bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bizler bu mirası güçlü bir şekilde korumalıyız. Bu emaneti bizden sonra gelecek nesillere egemenliğimizin en güçlü ifadesi olarak ve yücelterek aktarmalıyız” dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Koşu’sunu tamamlayan öğrenciler Vali Kızılkaya’a, Türk bayrağını teslim etti. Vali Kızılkaya’da Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Tören, günün anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunması, halk oyunu gösterileri, liseli öğrencilerin yapmış olduğu söz korosu, müzik hocalarından müzik dinletisi, öğrencilerin karate gösterisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda derece girenlerin ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Tören sonunda Bilecik Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğünün gösterisi, gaziler ile öğrencilerin yürüyüşü, kamu kurum ile kuruluşlarının araçlarının geçişi büyük beğeni topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması saat 19.00’da fener alayı ile saat 19.30’da Cumhuriyet meydanında yapılacak olan Cem Belevi konseri ile sona erecek.