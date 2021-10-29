banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi’nde coşkuyla kutlandı

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okunurken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Genel 29.10.2021, 13:21
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Vatan Caddesi’nde coşkuyla kutlandı

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vatan Caddesi’nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okunurken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümünde İstanbul’da kutlamaların adresi her sene olduğu gibi Fatih’teki Vatan Caddesi oldu. Vatan Caddesi’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askeri ve siyasi protokol, çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu vatandaşları selamlayarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Türk bayrağı göndere çekildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Özel harekat polisleri helikopterle geçiş yaparken, öğretmenlerden oluşan koro şarkılar söyledi. İstanbul genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan öğrenci şiiri okurken, Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri ise Kafkas oyunları gösterisi yaptı. Tören sırasında emniyet güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Konuşmasına Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Vali Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin 98. yılına kavuşmanın verdiği büyük coşkuyla her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle ’Bugün en büyük bayramdır.’ Kutlu olsun. Tarih Cumhuriyetle idare edilen ülkeler arasında bizim kadar bedel ödeyerek, yeryüzünün en çetin mücadelesi sonucu Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmadı. Ünlü şairimiz Arif Nihat Asya ’Bayrak’ şiirinde şöyle diyordu: ’Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor; Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor.’ İşte o beklenen rüzgar, 19 Mayıs 1919 günü Samsun’dan esmeye başlamış, Sakarya’da, Dumlupınar’da ve yurdun dört bir yanında adeta kasırgaya dönüşmüştü. Vatan ’Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde destansı bir mücadeleye tanık oluyordu. Göz açtırmıyordu düşmana Memetler. Dilinden duası eksik olmayan analarımız, nenelerimiz omzunda mermi taşıyordu cepheye. Gencecik bedenler düşüyordu toprağa bir bir ama sancak asla ve 3 yıl süren o ateşten günlerin sonunda, artık bir türkü çalınmaya başlamıştı kulaklara. Bir zafer türküsü. Gelincik tarlası gibi süslenmişti vatanın dört bir yanı. Ay yıldızlı bayrağımız, gururla dalgalanmaya devam ediyordu işte. Artık gün Milli Mücadele’yi taçlandırma, ‘hakimiyetin kayıtsız şartsız millete’ verilme günüydü. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’vicdanımda taşıdım’ dediği o milli sırrı 98 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinden yaptığı konuşmayla tüm cihana ilan ediyordu: ’Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.’ Türkiye Cumhuriyeti, işte böylesine destansı bir mücadeleye ve ulvi hedeflere sahip emsalsiz bir eserdi. Bu eserde kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla 7’den 70’e kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdası vardı. Mehmet Akif’in ’Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ dizelerinde kendini bulmuş bir anlayış vardı" diye konuştu.

Vali Yerlikaya gençlere seslendi

29 Ekim’in onur günü, bağımsızlığın bir nişanesi olduğunu söyleyen Vali Yerlikaya, "Muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma hedefimizin miladıdır Cumhuriyet. Milletimizin en büyük değeri, bir ve beraber yaşama irademizdir. Milletçe sevincimizin, coşkumuzun zirvesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği gündür. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için vardır Cumhuriyet. Milli irade ve demokrasimize yönelik 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain girişim, aziz milletimizin Milli Mücadelemizdeki aynı ruh, inanç ve kararlılığıyla bertaraf edilmiş, demokrasimiz daha da güçlenerek yoluna emin adımlarla devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da işaret ettikleri gibi 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmak için gelişen, büyüyen bir Türkiye için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili gençler sorumluluğunuz çok büyük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan Cumhuriyetimizin sizlerin omuzlarında yükseleceğini ifade ediyor. Bizler de buna can-ı gönülden inanıyoruz. Bu en büyük eser emin ellerde. Sizlerin gayreti ve azmiyle bölgesinde huzur, güven ve istikrar timsali olan, dostuna güç katan, düşmanına korku salan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3