banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir’de coşkuyla kutlandı

Eskişehir’de cumhuriyetin ilan edilişinin 98’inci yıldönümü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Törende Türk Yıldızları selamlama uçuşu yaptı.

Genel 29.10.2021, 12:35
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Eskişehir’de coşkuyla kutlandı

Eskişehir’de cumhuriyetin ilan edilişinin 98’inci yıldönümü, yüzlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle kutlandı. Törende Türk Yıldızları selamlama uçuşu yaptı.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98’inci yıldönümü yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Eskişehir’de de yüzlerce vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, düzenlenen törende korteje katılarak bayraklarla kutladı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hv. Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in askeri araçla korteje katılan vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstikla Marşı ile devam etti. Türk Hava Kuvvetleri’nin ulusal akrobasi timi Türk Yıldızları, bulvar üzerinden uçarak korteje katılanları selamladı.

Törene; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hv. Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ile gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Aziz milletimizin cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir”

Törende cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılını kutlayan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Türk milleti dün Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi bugün de vatan sevgisi ve iman gücüyle yeni destanlar yazmaya devam etmektedir. 15 Temmuz’da büyüklüğüne ve saygınlığına yakışır biçimde hareket eden, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini ekleyen aziz milletimizin bu cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir. Dik ve asil duruşuyla asaletini gösteren aziz milletimize bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya; bu değerleri yüceltmeye, millî birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye birlik beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün önderliğinde yüksek bir iradeyle reddedilerek, dünyada hiçbir milletin başaramayacağı bir gayret, fedakârlık, azim ve inançla destansı bir mücadele sonucunda kurulduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ecdadımızın bu şanlı mücadelesi aydınlık geleceğimize yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3