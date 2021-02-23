banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Beinsports Ali Koç'a dava açıyor
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Trabzonspor'dan tarihi savunma
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
Ölünün arkasından yakışıksız konuşmak tazminat sebebi
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
8 saat online kaldık, 3 saat sosyal medyada vakit harcadık
banner448

28 Şubat "postmodern" darbesinin üstünden 24 yıl geçti

Refah Partisi’nin 1995’teki genel seçimlerden birinci çıkmasıyla başlayıp irtica tartışmalarıyla alevlenen sürecin kırılma noktalarından 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 24 yıl geçti. "Gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat postmodern darbesinin mimarları cezasız kalmayarak, mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edildi.

Genel 23.02.2021, 09:25
3
28 Şubat "postmodern" darbesinin üstünden 24 yıl geçti

Refah Partisi’nin 1995’teki genel seçimlerden birinci çıkmasıyla başlayıp irtica tartışmalarıyla alevlenen sürecin kırılma noktalarından 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 24 yıl geçti. "Gerekirse bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat postmodern darbesinin mimarları cezasız kalmayarak, mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edildi.

Refah Partisi, 1995’te yapılan seçimlerde yüzde 21 oyla Meclis’teki 550 sandalyenin 158’ini kazandı. Necmettin Erbakan’ın başbakanlığında, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonuyla 28 Haziran 1996’da 54. hükümet kuruldu. Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak hükümette görev aldı. 54. hükümet bazı çevreleri rahatsız edince hükümeti düşürmek için basın, yargı, asker ve bürokrasi içinde bir grup harekete geçti. Refah Partili Sincan Belediyesince düzenlenen "Kudüs Gecesi" etkinliğini bahane eden cuntacılar, 4 Şubat 1997’de 15 tank ve 20 kariyeri İlçeden geçirerek Yenikent’teki tatbikat alanına gitti. Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, bunun üzerine Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ı görevden aldı. Gelişmeler, koalisyon ortakları arasında çatlağa yol açtı. Siyasiler arasında yaşanan gerginlik, toplum tabanında da karşılık buldu. Bazı sivil toplum kuruluşları "gel darbe yap" dercesine mitingler düzenledi. Bunlardan güç bulan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, yıllarca zihinlerden silinmeyecek “Sincan’da demokrasiye balans ayarı yaptık” açıklamasıyla postmodern darbenin kapısını araladı. Bu dönem sadece ordudan 900 subay astsubay YAŞ kararıyla atıldı. Subay ve astsubaylar sadece eşleri başörtülü olduğu veya içki içmediği için sakıncalı ilan edilip orduyla ilişikleri kesildi. Üstelik bu kararlara itiraz yolu da kapalıydı.

Meclis’te yemin ettirilmedi

Refah Partisi’nden milletvekili seçilen Merve Safa Kavakcı, başörtülü olduğu için Meclis’te yemin ettirilmedi. Alelacele vatandaşlıktan da atıldı. Başörtülü öğrenciler üniversitelere sokulmadı. Sonradan CHP milletvekili olan Nur Serter, ikna odalarının kaşifi olarak tarihe geçti. Bu odalara alınan kız öğrenciler, başlarını açmadıkça okula giremeyecekleri şeklinde baskı gördüler.

Refah Partisi kapatıldı

Yine cuntacıların emriyle Refah Partisi kapatıldı. Necmettin Erbakan’ın başbakanlığı Tansu Çiller’e devretmesine bile izin verilmedi. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz’a hükümet kurdurdu, sonrasında da Bülent Ecevit başbakan oldu.

O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiir okuduğu için hapis cezasına mahkum oldu, başkanlığı düşürüldü. Erdoğan, “Bu şarkı burada bitmez” diyerek Pınarhisar Cezaevine girdi.

Postmodern darbenin mimarları cezasız kalmadı

28 Şubat postmodern darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir’in de aralarında bulunduğu 103 sanık hakkında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yaklaşık 7 yıl süren dava, 13 Nisan 2018’de karara bağlandı. Mahkeme, sanıklar İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çetin Doğan, Halil Kemal Gürüz, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri’nin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Sanıkların duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Ancak müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar için yaşları ve sağlık durumları nedeniyle tutuklama kararı verilmedi. Mahkeme, ceza alan sanıklar için adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirirken, ceza alan asker sanıkların rütbelerinin sökülmesi kararını verdi.

Aralarında emekli Korgeneral Engin Alan’ın da bulunduğu 68 sanığın beraatına hükmeden mahkeme, dava sürecinde hayatını kaybeden 4 sanık hakkında davanın düşürülmesini kararlaştırdı. Heyet, 10 sanık hakkında açılan davanın ise zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

Yorumlar (0)
banner422
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 22 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 25 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 24 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19