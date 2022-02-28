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28 Şubat alışkanlıklarını FETÖ sürdürdü

28 Şubat döneminde verdiği hukuk mücadeleleri ile sürecin simge isimlerinden birisi olan Avukat Mustafa Çoşkun, etkilerin halen devam ettiğini söyledi.

Genel 28.02.2022, 14:19
28 Şubat alışkanlıklarını FETÖ sürdürdü

28 Şubat döneminde verdiği hukuk mücadeleleri ile sürecin simge isimlerinden birisi olan Avukat Mustafa Çoşkun, etkilerin halen devam ettiğini söyledi.

28 Şubat Post-Modern darbe sürecine karşı verilen mücadelenin simge isimlerinden olan Avukat Mustafa Coşkun, 28 Şubat alışkanlıklarının FETÖ tarafından sündürülmeye devam ettiğini, özellikle meslek lisesi üzerindeki olumsuz etkilerinin halen sürdüğünü söyledi. Coşkun, 28 Şubat sürecinde adeta karabulutların ülkenin üzerine çöktüğünü dile getirerek, “28 Şubat’a gelen süreç içerisinde askeri vesayet zirve yapmıştı. O dönem, siyasi iktidar değişiminin de oluşturduğu çeşitli bahaneler ile Refah partisi bahane edilerek ‘laiklik elden gidiyor’ gibi söylemlerle, laiklik-dindarlık gibi cepheler oluşturarak sonuç alınmaya çalışıldı. Bu arada hukuk devleti zarar gördü. Yargı zarar gördü. Yargıya alenen müdahale edildi. İmam hatipleri kapatma bahanesi ile meslek okulları büyük zarar gördü. Alenen toplantılar yapıldı, yargı mensuplarına brifingler verildi. Asın anormal derecede kullanıldı. Kişilik hakları, insan hakları her şey yok sayıldı. Bu dönem adeta terör estirildi. Muhafazalar, dindar, vatansever, milliyetperver insanlar büyük bir endişeye kapıldı ve bu dönem ülkenin üzerinde kara bulutlar dolandı. Hamd olsun bu dönemi atlattık” dedi.

Hak-hukuk ve insan hakları ortadan kalkmıştı

28 Şubat sürecinde hak-hukuk ve insan haklarının ihlal edildiğini kaydeden Coşkun, “O dönem hak ve hukuk kısıtlanmıştı. En masumane eylemler bile kısıtlanıyordu. Özellikle kadın ağırlıklı bir zincir eylemi yapılmıştı. Sivas’ta pasif bir zincir eylemi yapılmıştı. Slogan dahi atılmamıştı. Tümü otobüslere bindirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Beni aradılar, baro adına Emniyet Müdürlüğüne gittim. Bir görüş ve irade ortaya koyarak düşüncelerini beyan ettiklerini söyleyip suçlarının ne olduğunu sordum. İknamız sonuç verdi ve hanımefendiler yeniden otobüslerle şehir merkezine bırakıldı. Dönem herkes sindirildiği için kimse telefonlara çıkmıyordu. Biz o dönem hukuk bir hukuk insanı olarak aktif tavır sergiledim” dedi.

FETÖ’de aynı yöntemleri kullandı

Coşkun, FETÖ’nün de 28 Şubat alışkanlıklarını kullandığını belirterek, “O dönem çok yaralar açıldı. Bu alışkanlığı daha sonra FETÖ sürdürdü. Hem medyayı kullanma hem yargıyı kullanma anlamında FETÖ’de büyük yaralar açtı. Yaralar sarılma devam edilse de iş hayatı ve sanayimiz büyük zarar gördü. O dönem meslek okullarının büyük cazibesi vardı. Hatta meslek okullarına sınavla giriliyordu. Çünkü üniversite girişte de kolaylıkları vardı. Halen meslek okulları cazip hale getirilemedi. Halin işveren yetişmiş teknik eleman bulamıyor. Fabrikalarda büyük bir sıktı var. Aradan yıllar geçmesine rağmen halen meslek liseleri ile ilgili açılan yaraları halledebilmiş değiliz” şeklinde konuştu.

Etkileri sürüyor

Coşkun, 28 Şubat Post-Modern darbesinin bazı olumsuz etkilerinin halen sürdüğünü dile getirip şunları söyledi:

“Yine yargı konusunda büyük yaralar açıldı, büyük darbeler vuruldu. İnsan hakları konusunda halen o dönemin alışkanlıklarını yüzde yüz terk ettik dersek yalan olur. Yapılan düzenlemeler yeterli değil. Daha çok mesafe kat etmemiz lazım. O günden bu güne iki adım ileri gitmiş olsak da daha kat etmemiz gereken önemli bir mesafe var. Hukuk devleti olma yolunda, insan hakları yolunda kamil derecede ilerleyen bir ülke olabilmek için daha çok çalışıp gayret etmemiz gerekiyor.”

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