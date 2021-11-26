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27. TOYP - Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Finalistleri belli oldu

Dünyanın 3. büyük sivil toplum organizasyonu olan ve Birleşmiş Milletlerin desteklediği JCI (Junior Chamber International) tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen, “Ten Outstanding Young Persons of the World”un Türkiye ayağı olan ‘TOYP-Türkiye’nin 10 Başarılı Genci’ 2021 finalistleri açıklandı.

Genel 26.11.2021, 10:21
27. TOYP - Türkiye’nin 10 Başarılı Genci Finalistleri belli oldu

Dünyanın 3. büyük sivil toplum organizasyonu olan ve Birleşmiş Milletlerin desteklediği JCI (Junior Chamber International) tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen, “Ten Outstanding Young Persons of the World”un Türkiye ayağı olan ‘TOYP-Türkiye’nin 10 Başarılı Genci’ 2021 finalistleri açıklandı.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 27 yıldır gerçekleştirilen TOYP -Türkiye’nin 10 Başarılı Genci programı toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan Türkiye’nin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, gençleri daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. 27 sene önce Türkiye’de başlayan “Türkiye’nin On Başarılı Genci” programı, bu süre içerisinde alanında başarılı işlere imza atan birçok Türk gencini dünya sahnesine taşıyan bir başarıya ulaştı.

10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, alanında kıdemli isimlerden oluşan ‘jüri heyeti” tarafından değerlendirildi.

2 Aralık 2021 Perşembe akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşecek görkemli 27. TOYP Gala Gecesi ve Ödül Töreni’ndeTOYP Türkiye Birincileri kamuoyuna açıklanarak ödülleri takdim edilecek. Gala Gecesi özel konukları arasında Türkiye’nin Okçuluk dalındaki ilk Olimpiyat Şampiyonu Sporcusu Mete Gazoz gibi sürpriz isimler yer alıyor.

Ayrıca 2022 yılında gerçekleşecek olan ‘TOYP Dünya Finali’nde, Türkiye’yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacaklar. TOYP Türkiye, 27 yıllık geçmişinde ‘18 Dünya Birincisi’ çıkararak TOYP Dünya genelinde üstün bir başarıya imza attı.

2021 TOYP Türkiye Finalistleri;

1. İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik: Saliha Durmuş, Mertcan Gül, Atakan Atalay

2. Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi: Kadir Yağız Çetin, Gökçe Gökçen, Ayşegül Zengin

3. Bilimsel Önderlik: Fırat Güder, Yılmaz Uygun, Bariş Yüksekkaya

4. Kültürel Başarı: Merve Yavuzdemir, Diren Anil Demir, Samet Özetçi

5. İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet: Cihan Buğdaycı, Begüm Merve Demirsoy,

Ilknur Doruker

6. Fen ve Teknik Gelişme: Kerem Deveci, Emre Özel, Ahmet Fuat Yalçın

7. Kişisel Başarı: Zeliha Kılıç, Övül Sezer, Esmanur Dağlı

8. Tıbbi Yenilik ve Buluşlar: İsmail Öçsoy, Savaş Taşoğlu, Berkcan Doğan

9. Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik: Selin Gören, Selçuk Yusuf Arslan,

Göksenin Öztürkeri

10. İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı: Sezer Ortadağ, Seda Fırın,

Gözde Şekercioğlu

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