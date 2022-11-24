26 yıl önce şehit edilen 3 öğretmen meslektaşları tarafından anıldı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 26 yıl önce teröristlerce şehit edilen 3 öğretmen, şehit düştükleri okul binasında meslektaşları tarafından anıldı. Öğretmenler, şehit meslektaşlarının fotoğraflarına karanfil ve siyah kurdeleli kalem bırakırken, geride kalan hatıra ve eşyalarının sergilendiği odalarda da duygu dolu anlar yaşadı.

22 Nisan 1996’da Ekinözü ilçesine bağlı Altunyaprak Köyü İlkokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinin yapılmaması için terör örgütü militanlarınca tehdit edilen ancak okullarını bayraklarla süsleyerek tören hazırlıkları yapan Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz isimli öğretmenler şehit edilmişti. 3 eğitim neferinin şehit edildiği okul binası kısa süre önce ’Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı’ ve müzeye dönüştürüldü. Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin ve öğretmenler, ’Öğretmenler Günü’ çerçevesinde Ekinözü ilçesine giderek şehit meslektaşlarının aziz hatıralarını yâd etmek için program düzenledi. Programda, şehit öğretmenler Nurettin Aslan, Hacı Ömer Serin ve Aydın Yılmaz’ın şahadetleriyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç tarafından bilgilendirme yapıldı. Daha sonra şehit öğretmenlerin anılarının yer aldığı odaları ziyaret eden öğretmenler, o dönemin zorlu şartlarında eğitim meşalesini tutan meslektaşlarının fotoğraflarını ve eşyalarını inceledi. Anma programında tüm şehit öğretmenler ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Ellerini semaya kaldıran öğretmenler, buğulu gözlerle meslektaşları için dua etti.

Programda konuşan Okul Müdürü Mikail Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı akşamı öğrencileriyle bayram yapamadan şehit edilen meslektaşlarımız Aydın Yılmaz, Hacı Osman Serin ve Nurettin Aslan’ın kalemi ve bilgisinden başka silahı yoktu” dedi.

Şehit öğretmenlerin anısını yaşatmak istediklerinin altını çizen Şahin, "Terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimizi, saygı ve minnetle anıyorum. Böyle zorlu koşullarda cehalete karşı savaş vererek bütün tehditlere rağmen öğrencileri ile birlikte, onları hayata bağlamak ve yeşertmek için emek harcarken hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimize minnettarız. Biz de onların anısını yaşatmak için buraya ziyaret gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Şehit öğretmenlerin hayat hikayelerinden kesitler ve onları şahadete götüren süreçle ilgili bilgiler aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç da “Bulunduğumuz okul, çok üzücü bir olaya şahitlik etti. 3 meslektaşımız, terör örgütü mensuplarınca şehit edildi. Bu olayın yaşandığı alanı, arkadaşlarımızı anabilmek ve genç meslektaşlarımıza daha önceki dönemlerdeki arkadaşlarımızın ne şartlarda çalıştıklarını gösterme adına Şehit Öğretmenler Yaşam Alanı olarak dönüştürdük. Öğretmenlerimiz Aydın Yılmaz, Hacı Osman Serin ve Nurettin Aslan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Onların nezdinde tüm şehit öğretmenlerimizin aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, şehit öğretmenler için fidan dikildi.