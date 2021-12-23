25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 6 ödül

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.



"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde Anadolu Ajansından Hisham Abu Shaqra, "Özel Haber" kategorisinde Bestami Bodruk, "Spor Haber" kategorisinde Yasin Dikme, "Drone Haber" kategorisinde Vural Elibol, "Drone Serbest" kategorisinde Özkan Bilgin, Şeker-İş Sendikası Özel Ödülü'ne ise Özgür Tiran ve Ufuk Ertop layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, bu yıl yarışmaya 105 eserin başvurduğunu belirterek, "Jürinin değerlendirmesi sonucunda 9 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Pandemi sürecinin hepimizi kıyasıya zorladığı günlerde objektifimiz haberden habere koştu. Ayrıca objektifimiz, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nı da dünyaya duyurdu. Biz çektik, onlar izledi." ifadelerini kullandı.

Diğer ödül alan isimler

Yarışmada ödüle değer görülen diğer isimler şöyle:

"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde NTV'den Ahmet Akpolat, Habertürk'ten Hasan Dönmez, A Haber'den Kadir Mercan ve Kerim Ulak, Haber Global'den İbrahim Kördemirci, A Haber-A News'ten Mehmet Tekin ve NTV'den Namık Okutan.

"Özel Haber" kategorisinde ATV'den Ömer Er ve Özlem Aktay, TRT World'den Erman Yüksel, Onur Doğan ve Nihat Yayman, TRT Haber'den Seyit Taşdelen, Berrin Yücesan, Oğuz Karatoprak, Elif Akkuş, Sabahnur Sayılgan, Mikail Sevinç ve Şemi Demirel.

"Röportaj" kategorisinde Demirören Haber Ajansından (DHA) Burak Emek, Haber Global'den ise İbrahim Bayram ve Hasan Uylaş.

"Serbest Haber "kategorisinde Haber Global'den İbrahim Kördemirci.

"Spor Haber" kategorisinde CNN Türk'ten Mehmet Bulut ve Damla Uğurlutürk.

"Drone Haber" kategorisinde TRT Arabi'den Şaban Nazır Ömür.

"Drone Serbest" kategorisinde İhlas Haber Ajansından (İHA) Ahmet Faruk Sarıkoç.

"Dizi Haber" kategorisinde TRT Haber'den Ahmet Görmez, İhsan Kırkbeşoğlu, Tahsin Özkan ve Bülent Uzun, CNN Türk'ten Hilmi Yaşa, Halil Kahraman ve Fulya Öztürk.

"Mansiyon" kategorisi kapsamında Jüri Özel Ödülü A Haber-A Para'dan Mutlu Şimşek, Yönetim Kurulu Özel Ödülü TRT Haber Kamera Servisi, Öz Sağlık-İş Özel Ödülü TRT Haber'den Murat Can Öztürk.

Yarışma Özel Ödülü Azerbaycan'a

Öte yandan yarışma kapsamında, Azerbaycan ile Ermenistan çatışmasında Kelbecer bölgesinde görev yaparken Ermeni güçlerinin döşediği mayına basarak hayatını kaybeden Azerbaycan Devlet Haber Ajansı muhabiri Meherrem İbrahimov ve Azerbaycan Devlet Televizyonu kameramanı Sirac Abişov adına Azerbaycan Devlet Televizyonu muhabiri Anar Şuşalı, kameraman İlkin Mehtiyev ve Daşgın Abdulayev'e Özel Ödül verildi.

Jüri Özel Ödülü'nü ise beğeni toplayan Türkiye Polis Radyosu hak kazandı.

Meslekte Vefa Ödülü'ne kısa süre önce Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın fiziksel saldırısına maruz kalan İHA muhabiri Ahmet Demir ile Türker Bektaş ve Gülay Demir layık görüldü.