25 kişilik gönüllü ekip, Elbistan Destek Merkezine uğurlandı

Trakya Üniversitesinden doktor, hemşire, sağlık çalışanı, aşçı, güvenlik görevlisi ve destek personelinden oluşan 25 kişilik yeni ekip, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde afetzedeler için kurulan Destek Merkezinde görev almak üzere yola çıktı.

Trakya Üniversitesi, Elbistan’da kurduğu Destek Merkezine personel desteği ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Trakya Üniversitesi tarafından oluşturulan ve yönetilen Afet Destek Merkezinde depremden etkilenen vatandaşların tedavileri için kurulan sağlık tesisinde görev yapacak doktor, hemşire ve sağlık personelinin yanı sıra aşçı, güvenlik, teknik ve destek personelinin de olduğu 25 kişilik ekip Elbistan’a uğurlandı.

Trakya Üniversitesi Elbistan Destek Merkezi bünyesinde Üniversitenin kendi imkanları ve yardımseverlerin destekleri ile oluşturulan "Çocuk Eğitim ve Oyun Alanı" için de çok sayıda oyuncak, kitap, kırtasiye malzemesi ile yardım kolisi personel ile birlikte deprem bölgesine gönderildi.

Destek Merkezinde görev yapacak ekibi uğurlayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin Elbistan’da işleyen bir sistem kurduğunu ve bu sistemin sürdürülebilir olması için desteklerini sürdürdüklerini ifade ederek, merkezde görev yapacak gönüllü üniversite personeline fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür etti.