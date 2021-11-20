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25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Dünyanın her ülkesinde yaşanan kadına yönelik şiddete "dur" demek için 25 Kasım günü "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kabul edilir. Etkinliklerle dikkat çekilen, şiddetle mücadele gününün çıkış noktası, 25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe karşı savaş açan 3 kız kardeşin öldürülmesi oldu.

Genel 20.11.2021, 12:47 20.11.2021, 13:06
25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi 1999 yılında da Birleşik Milletler bu günü kadına Yönelik Şiddete karşı Ulusal Mücadele Günü olarak ilan etti.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ NEDİR?

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo’ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo’nun: “Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler” şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler.

Ancak Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden sonra ertesi sabah gazetelerde bu ölümlerin bir kaza sonucu meydana geldiğini anlatan bir haber çıktı.

1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım , “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi. Daha sonra 1999 yılında, BM tarafından “25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele” günü ilan edildi.

KELEBEKLER ZAMANI: MIRABAL KARDEŞLERİN HİKAYESİ

Bu anlamlı olay edebiyat ve sanat dünyasında da karşılığını bulmakta gecikmemiştir. İlk olarak Dominikli şair Pedro Mir, "Amén de Mariposas" (Kelebeklerin Amini) adlı şiiriyle üç kız kardeşin katlini kınayarak edebiyat tarihine kaydetmiştir.

Aynı dönemde, Dominik Cumhuriyeti'nde ve Amerika'da en çok satan yazar olan Julia Alvarez, Mirabel kız kardeşlerin hayatını anlattığı romanı olan In the Time of The Butterflies (Kelebekler Zamanı) yayımlamıştır.

Daha sonra bu kitap temel alınarak Mirabel Kardeşlerin hayatı sinemaya aktarılmış ve Salma Hayek’in başrolünü üstlendiği ve Marc Anthony ile beraber oynadığı ünlü “Kelebekler Zamanı” (In the time of the Butterflies) adlı film yapılmıştır.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nün kökleri 1960 yılına dayanıyor. Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlüğe baş kaldıran 3 kadının; Mirabal kızkardeşlerin mücadelesi ve vahşice katledilmeleri sebebiyle 25 Kasım günü 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü olarak seçildi.

Nihayet 2000 yılı 25 Kasım'ında yine bir anma gününde kadın örgütleri tarafından Mirabel Kardeşlerin cesetleri doğdukları köye taşınmış ve anıtlaştırılmıştır.

 

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