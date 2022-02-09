25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT açıldı

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT düzenlenen törenle açıldı. Fuarda bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88 artışla toplam, 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırladık ve 30 milyon sınırının üstüne çıkmış olduk. 2021 yılında turizm gelirimiz ise yine bir önceki yıla oranla yüzde 103 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu" dedi.

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sektörün önde gelen isimleri katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Ersoy, "EMITT Fuarı’nın hem de 51 ülkeden 200’den fazla firmanın katılımıyla kapılarını İstanbul’da açması Türkiye’nin tüm zor şartlara rağmen başarıyla geride bıraktığı, 2021 yılının aslında kısa bir özeti olarak adlandırılabilir" dedi.

2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88 artışla toplam 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırlandığını ve 30 milyon sınırının üstüne çıkıldığını belirten Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Küresel ölçekte ve turizm sektörüne yön veren bu önemli organizasyonu; 2021 yılında verilen ‘mecburi aradan’ sonra, bu yıl yeniden gerçekleştiriyoruz. Dünyada birçok turizm fuarında iptaller yaşanırken, EMITT Fuarı’nın hem de 51 ülkeden 200’den fazla firmanın katılımıyla, kapılarını İstanbul’da açması Türkiye’nin tüm zor şartlara rağmen başarıyla geride bıraktığı, 2021 yılının aslında kısa bir özeti olarak adlandırılabilir. Bu sebeple, EMITT Fuarı’nın açılışında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye turizmi, zor geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında sevindirici bir ivme yakaladı. Hem önceki yıl hayata geçen Güvenli Turizm Sertifika Programı’nı başarılı bir şekilde uygulayarak, hem de Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın koordinasyonunda yurt dışında, doğru tanıtım adımlarını atarak, turizmde 2021 yılı hedeflerinin üstüne çıktık. Bu başarıyı rakamlarla değerlendirirsek; 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88 artışla toplam, 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırladık ve 30 milyon sınırının üstüne çıkmış olduk. 2021 yılında turizm gelirimiz ise yine bir önceki yıla oranla yüzde 103 artışla toplam 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu."

"2022 yılında turist sayısı ve turizm gelirinin daha da yüksek seviyelere çıkacağına yürekten inanıyorum"

2021 yılında başlayan V çıkışının, 2022 yılında da devam edeceğine, hem turist sayısı, hem de turizm gelirinin daha da yüksek seviyelere çıkacağına yürekten inandığını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olumlu gelişmeleri taçlandırmak için, 2022 yılında da TGA’nın koordinasyonunda Orta Avrupa, İngiltere, Baltık Ülkeleri, Körfez Ülkeleri ve ABD’den, turist profillerine yönelik özel tanıtımlar gerçekleştireceğiz. Bu yıl 21 ülkede televizyon, 86 ülkede dijital, 15 ülkede 200’ün üzerinde basılı yayında reklam kampanyalarımız yer alacak. En az 60 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörünü ülkemizde ağırlayarak PR faaliyetlerimize de hız vereceğiz. Ülkemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha fazla turistin Türkiye’yi tercih etmesi için yurt dışındaki en etkili tur operatörleri ve acentalar ile iş birliklerini arttırmaya başladık. 2021 yılında başlayan V çıkışının, 2022 yılında da devam edeceğine; hem turist sayısı, hem de turizm gelirinin daha da yüksek seviyelere çıkacağına yürekten inanıyorum. İlk 40 günlük rakamları incelediğimizde; İstanbul ve Antalya başta olmak üzere günlük sınır verileri geçen senenin 2 katından fazla, ortalamada rekor gelir elde ettiğimiz 2019 ile paralel bir seyir izlemekte. İleriye dönük erken rezervasyon satışları da geçen seneye göre ciddi oranlarda artmış durumda. Bütün bunlar bize 2022 için belirlediğimiz 35 milyar dolar gelir hedefinin ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Ama biz bu hedefi yeterli görmemeliyiz. Daha da yukarılara taşımalıyız. Son 3 yılda olduğu gibi devlet ve özel sektör el ele vererek, doğru zamanda, doğru adımları atarak; 2018’de 647 dolar olarak devir aldığımız kişi başı geliri 2021’de 834 dolara nasıl getirdiysek, 2022’de de bu rakamı daha da yukarı taşıyarak; niceliğin değil, niteliğin ön planda olduğu ‘gelir odaklı’ 2023 turizm stratejilerimizi adım adım gerçekleştireceğiz. Tabi ki bu bağlamda İstanbul çok önemli bir oyuncu. Dünyanın en büyük ve en iyi hava limanlarından birine sahip olması ve yine dünyanın en iyisi olarak kabul edilen ve yeni nesil cruise port yatırımlarına örnek gösterilen Galataport’un da hizmete girmesi ile pandemi sonrası hızlı turist artışı için ihtiyaç duyulan uluslararası ulaşım altyapısının en iyisine sahip oldu" ifadelerini kullandı.

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin 2’incisini çok daha büyük bir uluslararası katılımla gerçekleştireceğiz"

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin geçen yıl 2 bin 800 sanatçı ve 7,8 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bu çerçevede, turizmin en katma değerli yönlerinden biri olan; kültür ve sanat alanından mimariye, edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya birçok farklı disiplini bir araya getiren, binlerce yerli ve yabancı sanatçı ile eserini toplumun her kesiminden insanımızla buluşturduğumuz Uluslararası Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin ilkini de yine geçen yıl gerçekleştirdik. 2800 sanatçı ve 7,8 milyon ziyaretçi ile Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan festivalin 2’incisini 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde çok daha büyük bir uluslararası katılımla gerçekleştireceğiz. İstanbul’un dünyaca ünlü bir gastronomi şehri olabilmesi de çok önemli. Bu amaçla TGA çok yoğun çalışıyor. Ve inşallah Mayıs itibari ile önemli kazanımlar elde edeceğiz" diye konuştu.

"Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis ve araç sayısı 11 bin 475’e ulaşmış oldu"

Güvenli Turizm sertifikasını ikinci bir aşamaya taşıma kararı verildiğini, Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası için önemli bir iş birliği yapıldığını sözlerine ekleyen Bakan Ersoy, "31 Aralık 2021 itibarıyla, Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis ve araç sayısı 11 bin 475’e ulaşmış oldu. 2020 yılı sonunda bu rakam 7 bin 223’dü. ‘sürdürülebilir turizm’ kavramı giderek önem kazanan bir unsur. Biz de bu aşamada güvenli turizm sertifikasını ikinci bir aşamaya taşımaya karar verdik ve ’Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası’ için önemli bir iş birliği yaptık. Dünyanın önde gelen hatta bu konuda otorite olarak kabul edilen akredite firmalarından biri olan Global Sustainable Tourism Council ile Ocak ayının başında bir anlaşma imzaladık ve bunu tüm dünyaya duyurduk. Bu anlaşma ile Türkiye ve GSTC ilk kez Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı hazırlarken, Türkiye yine bir ilke imza atarak hükümet nezdinde ulusal bir program geliştiren ilk ülke olacak. Bu programın detaylarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.