25 dakikada ev olan konteynerler üretildi

İZTO, “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyası çerçevesinde deprem bölgelerine gönderilmek üzere İZTO Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat Meslek Grubu Meclis ve Komite Üyeleri tarafından özel olarak tasarlanan "Portatif Konteyner Projesi"nin ilk üretiminde bulundu. Yeni tasarlanan ürünler sayesinde bir tırda iki konteyner yerine aynı anda 18 konteyner hızla deprem bölgesine ulaştırılabilecek. Bölgeye vardıktan sonra 25 dakika içerisinde kurulabilecek olan konteynerler, demonte olduğu için hızla ihtiyaca göre yer değiştirme özelliğine de sahip. İlk etapta günlük üretim kapasitesi 200 olan konteynerlerin gönderim sayıları netleştiğinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacak.

İlk üretimin ziyaretine İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de katıldı.