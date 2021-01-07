24 Ocak depreminin ardından yapılan konutlar teslim aşamasına geldi

24 Ocak 2020’de yaşanan Sivrice depreminin ardından büyük hasar gören Malatya’nın Kale ilçesinde TOKİ tarafından yapılan konutların inşasında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, büyük afetin üzerinden bir yıl geçmeden deprem konutlarının teslim aşamasına geldiğini söyledi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen illerin başında gelen Malatya’da Kale ilçesinde de binlerce konut oturulamaz hale geldi. Depremin hemen ardından kısa sürede tamamlanan hasar tespit çalışmalarının ardından bölgede depremzedeler için konutların inşasına başlanıldı. Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Kale ilçelerinde deprem konutları bir bir yükselirken, büyük afetin üzerinden bir yıl geçemeden evlerin birçoğu hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Depremden büyük oranda etkilenen Kale ilçesinde de konut çalışmalarını yakından takip eden AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanacağını ve hak sahiplerine evlerinin teslim edileceğini söyledi.

İnşaat çalışmalarını inceleyen Tüfenkci, burada yaptığı açıklamada Kale ilçesinin her tarafının adeta şantiyeye döndüğünü belirterek, “Burada toplu konut ve Tarımköy projesinde evlerin inşası sürüyor. Kale şantiye alanına dönü, konutların bir kısmı bitti hak sahiplerine teslim aşamasında. Bir kısmı da yakın zamanda bitecek. Bizler de bu çalışmaları yakından takip ederek sahadaki aksaklıkların giderilmesi noktasında gayret ediyoruz” dedi.

Kale ilçesinin yeniden inşa edildiğine dikkat çeken Milletvekili Tüfenkci, “Kale yeni bir kimlik kazanıyor. Yeni belediye binası, gençlik merkezi ve yeni şehir merkezinin de inşası ile burası güzel bir ilçemiz olacak. Amacımız Kaleli hemşerilerimizin daha konforlu bir yaşama kavuşması, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.