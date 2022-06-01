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236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen. İstanbul’dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.

Genel 01.06.2022, 00:37
236 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 236 kaçak Afgan göçmen. İstanbul’dan kalkan uçakla ülkelerine gönderildi.

İsranbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanan 236 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenler ülkelerine gönderilmek üzere saat 00.30’da uçağa bindirildi.

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