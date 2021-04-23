23 Nisan’da Turnalar çocuklar için havalanacak

Bereketin simgesi turna kuşları çocukların eğitimi için kanatlanıyor. Türk Eğitim Derneği’nin projelendirdiği ve Canon’un desteklediği “1000 Turna 1 Umut Projesi” hayata geçti. Aralarında Çağla Şıkel, Tanem Sivar, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri gibi ünlülerin yer aldığı projede hedef, maddi olanaksızlık içindeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması.

Türkiye’nin her köşesindeki çocuğun nitelikli eğitimi için çalışan Türk Eğitim Derneği, Canon ile iş birliği yaparak, maddi olanaksızlıklar içindeki çocuklara el uzattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan projeye destek ise ünlü isimlerden geldi. Çağla Şikel, Tanem Sivar, Beyza Şekerci ve Engin Hepileri gibi isimler, maddi olanaksızlıklar içindeki çocukların nitelikli eğitime ulaşabilmesi için kolları sıvadı. Anadolu ve Asya kültürlerinde bereket ve mutluluğu temsil eden ‘Turna Kuşunu’ merkezine alan “1000 Turna 1 Umut Projesi” 19 Mayıs’a kadar sürecek.

Turnalar hayat boyu eğitim sağlayacak

Proje kapsamında gönüllüler online bağışlarını ‘binturnabirumut.ted.org.tr’ adresine yaparken, dijital ortamda hazırlanan şablonlar üzerinden kendi turnalarını tasarlayabilecekler. Gönüllülerin bağışları sayesinde yapılan her bin turna origamisi karşılığında bir çocuğun bir yıllık eğitim gideri karşılanacak.

Bir çok sanatçının kendi alanlarında turna figürleri tasarlayarak bağış yapmaya başladığı projenin ilerleyen süreçlerinde bu eserler de bağış karşılığı alınabilecek.

Markalara özel kampanya

Türk Eğitim Derneği’nin projesine defter, origami kağıdı, zarf ve baskı desteği sunan Canon dışında, iş birliği yapmak isteyen markalara kampanya adına özel ürünler tasarlayıp satışa sunma imkanı da sağlanıyor. Projeye destek olan proje elçilerinin özel tasarımları defterlere basılıp, satışa sunuluyor. Çocuklara umut olmak adına yola çıkılan bu projeye destek veren sanatçıların heykel, tablo ve mikro art gibi eserleri ilerleyen günlerde destekçilerin beğenisine sunulacak.