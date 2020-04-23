23 Nisan’da hayrete düşüren gösteri

Kayseri’de, korona virüs salgını nedeniyle çocukların evlerinden katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, tekvando sporcusu kız çocuğunun gözleri bağlı şekilde yaptığı gösteri izleyenleri hayrete düşürürken, yüzlerce öğrencinin evlerinde yaptıkları gösteriler ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle çocukların evlerinde kutlamak zorunda kaldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku içinde geçirmeleri için çalışma yaptı. Yaklaşık bir ay boyunca süren çalışmalarda, evlerinde kalan çocuklar daha önceki kutlamalarda olduğu gibi saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

Vali Şehmus Günaydın çocuklara seslenerek, "Bizler çok iyi biliyoruz ki geleceğimiz, umudumuz ve gururumuz olan siz sevgili çocuklarımız, ülkemizin ve milletimizin her alanda gelişmesi ilerlemesi ve milli egemenlik anlayışının yaşatılması konusunda en büyük güç kaynağımızsınız. Millet olarak korona virüs ile büyük mücadele ediyoruz. Ön saflarda görev yapan doktorlar, emniyet ve jandarma personelimize hepimizin destek vermesi gerekiyor. Bunu da evde kalarak gerçekleştirebiliriz. Okulunuzu ve arkadaşlarınızı ne kadar özlediğinizi biliyoruz. Ancak bu süreci kısa sürede atlatabilmek için hepimiz kurallara uymalıyız. Arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize kavuşmanız için biraz daha sabır göstermelisiniz" dedi.

İstiklal Marşı’nın mısralarının çocuklar tarafından tek tek okunduğu videoda öğrencilere mesaj veren İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, "Ülkemizi saran Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde hepimiz evlerimizdeyiz. Covid-19 bizi durduramaz çağrısı kapsamında 23 Nisan’ın 100. yıl dönümü kapsamında törenlerimizi aynı geçmişte yaptığımız gibi coşku ile kutlayalım istedik. Sizleri salonumuza davet edemedik ama bizim gençlerimizin hepsi birer bayraktır. Hepsi bayrağımızın birer temsilcisidir. Salonumuzu sizin yerinize bayraklarımız ile donattık. Bayramımızı sizlerle birlikte aynı heyecanla yaşamak istedik" ifadelerini kullandı.

Gösterilerin yapıldığı ve şiirlerin okunduğu kutlamalarda, çeşitli spor dalları ile uğraşan çocukların evlerinde yaptıkları gösterilerde ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocuklar arkadaşları için hazırladıkları gösterilerde evlerinin salonunda halk oyunları, jimnastik, futbol, masa tenisi, kick boks, tekvando gösterileri yaptı. Gösterilerde özellikle tekvando sporcusu bir kız çocuğunun gözleri bağlı şekilde kardeşinin kafasındaki bardağa tekme attığı ve başarılı bir şekilde vurduğu görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Başka İtalya, Amerika, Çin, Almanya, İran, Ukrayna gibi ülkelerdeki çocukların kutlama mesajlarının da bulunduğu görüntü İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün youtube’daki kayserimem sayfasında ve yayınlanan yerel televizyonlarda ilgiyle izlendi.