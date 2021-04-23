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23 Nisan’da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak’ta gökdelenlere asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

Genel 23.04.2021, 12:03
23 Nisan’da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak’ta gökdelenlere asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak’ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul’un birçok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.
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