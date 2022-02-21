‘23 Nisan Resim Yarışması’ ile çocukların hayalleri renklerle buluşacak

Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘Ödüllü Resim Yarışması’ düzenliyor. 6-13 yaş arası Ataşehirli çocukların katılacağı yarışmada, ‘iklim’ temalı resimler billboardlarda ve @atasehir23nisan Instagram hesabında sergilenecek.

Cumhuriyet tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yılı kutlanacak. Ataşehir Belediyesi de bu anlamlı günü kutlamak için birbirinden farklı ve özel etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinliklerden biri de bu yıl ikincisinin düzenleneceği “23 Nisan Resim Yarışması” olacak.

Yarışmada bu yıl, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için Ataşehirli çocuklardan ‘iklim’ temalı resimler yapmaları isteniyor. Başvurular 28 Şubat’ta başlayacak, 1 Nisan’da son bulacak. 6-9 ile 10-13 kategorisindeki birincilere 2 bin TL, ikincilere bin 500 TL ve üçüncülere ise bin TL hediye çeki verilecek.

“Çocukların renkli hayal gücüne ihtiyacımız var”

Ödüllü resim yarışmasının ikincisini düzenleyecek olmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “İklim krizinin etkilerini en derinden hissettiğimiz bugünlerde, bu konuya dikkat çekmek için resim yarışmamızın temasını ‘iklim’ olarak belirledik. Kuraklık, aşırı ısınma, biyoçeşitliliğinin azalması, fosil yakıt kullanımının olumsuz etkileri gibi küresel iklim sorunlarını, çocukların gözüyle değerlendirmek istedik. Onların renkli hayal dünyasından çıkacak resimleri şimdiden merak ediyor, tüm çocukların yarışmamıza katılım göstermesini bekliyorum” dedi.

Yarışmaya başvuru şartları ise şu şekilde: Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, yaptıkları resimleri ve başvuru formunu kapalı zarf içerisinde 28 Şubat Pazartesi -1 Nisan Cuma tarihleri arasında (hafta içi 09.00 - 16.00) teslim edebilecek. Resimler A3 (29,7 x 42,0 cm) boyutundan büyük olmamak kaydıyla istenilen teknikte, farklı renklerde kâğıtlar veya karton üzerine uygulanabilecek. Resim tesliminde çocuğun nüfus cüzdanının mutlaka görevli personele gösterilmesi gerekmekte, aksi halde katılımlar kabul edilmeyecek.