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23 NİSAN KAPSAMINDA İLK TÖREN ANITKABİR'DE YAPILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 100. yıl kutlamaları, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Şentop ve devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti..

23 NİSAN KAPSAMINDA İLK TÖREN ANITKABİR'DE YAPILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 100. yıl kutlamaları, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Şentop ve devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti..

23 Nisan 2020 Perşembe 09:47
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23 NİSAN KAPSAMINDA İLK TÖREN ANITKABİR'DE YAPILDI

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'e geçti. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı: 

"Gazi Meclisimizin ilk Reisi, Millî Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetin bânisi, Büyük Gazi...

Milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilâya mahkûm edilmek istendiği tarihî bir dönemde, “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararıyla,“ya istiklâl, ya ölüm” şiarıyla yola çıkan ve  mukaddesMillî Mücadelemizi yöneten Gazi Meclisimizin 100’üncü açılış yıldönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.

Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay-yıldız ile çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz, dostlarımız bu bayramı ve yıldönümünü coşkuyla kutlamaktadır.

Fedakârlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden birisidir ve milletimiz her alanda insanlığın aziz ve mümtaz bir mensubudur.

Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki, Türkiye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî Mücadele’nin mânâsına bağlı, Kuvva-yı Millîye ruhunu müdrik ve ‘Ya İstiklâl, Ya ölüm’ şiarıyla mücehhez vatan evlatlarının ve memleket sevdalılarının emin ellerindedir. Ruhunuz şâd olsun."

Bakan Ziya Selçuk Anıtkabir'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

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