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23 Nisan coşkusu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN KURULUŞUNUN 100. YILINDA, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLARI İÇİN CADDE VE SOKAKLARDA ÇOCUK ŞENLİK OTOBÜSÜNÜ GEZDİRDİ. OTOBÜSÜN ÜZERİNDE BULUNAN MASKOTLAR ÇOCUKLARI İLGİSİNİ ÇEKTİ.

23 Nisan coşkusu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN KURULUŞUNUN 100. YILINDA, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ DIŞARIYA ÇIKAMAYAN ÇOCUKLARI İÇİN CADDE VE SOKAKLARDA ÇOCUK ŞENLİK OTOBÜSÜNÜ GEZDİRDİ. OTOBÜSÜN ÜZERİNDE BULUNAN MASKOTLAR ÇOCUKLARI İLGİSİNİ ÇEKTİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:31
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23 Nisan coşkusu

İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında dışarı çıkamayan çocukları için cadde ve sokaklarda çocuk şenlik otobüsünü gezdirdi. Otobüsün üzerinde bulunan maskotlar çocukların ilgisini çekti.

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı bu yıl sadece bir törenle kutlandı. Sabah saatlerinde anıt önüne bırakılan çelenk sonrası program sona erdi. Korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokak kısıtlaması sebebiyle sokaklar ve caddeler bomboş kaldı. İnegöllüler evlerini balonlar ve Türk bayraklarıyla süsledi. İnegöl belediyesi de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinden çıkamayanlar için hazırladığı çocuk şenliği otobüsüyle cadde ve sokaklarda tur attı. Otobüste çocuklar için şarkılar çalındı, balkonlara çıkan çocuklara çikolata ikram edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan. 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşamak istiyoruz. Biliyoruz ki çocuklarımız merakla bekliyor, hiç merak etmesinler, otobüsümüz 10 saat boyunca gezecek, olabildiğince her yere ulaşmaya çalışacağız. Takdir edersiniz şehrimizde 3 binin üzerinde cadde ve sokak var, otobüsümüz dar olan sokaklara girmesi teknik olarak mümkün değil, ama müsait olduğu alanlara girecek. Burada Karagöz’ümüz, Keloğlan’ımız, Nasrettin Hoca’mız var. Maskotlarımız hazır. Her zaman evlatlarımızın yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum. İnşallah bugünleri de el birliğiyle atlatacağız. Sokağa çıkma kısıtlaması var, lütfen kimse çıkmasınlar".

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