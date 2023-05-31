2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak.
Genel 31.05.2023, 15:36
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak.