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2021’in ilk saatlerinde sessiz kalan sokaklar havadan görüntülendi
Her sene yılbaşında dolup taşan sokak ve caddeler ilk kez bu kadar boş kaldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi yeni yıla korona virüs gölgesinde giren Sakarya’da, yeni yılın ilk saatlerinde boş kalan caddeler havadan görüntülendi.
Genel 01.01.2021, 02:17
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Her sene yılbaşında dolup taşan sokak ve caddeler ilk kez bu kadar boş kaldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi yeni yıla korona virüs gölgesinde giren Sakarya’da, yeni yılın ilk saatlerinde boş kalan caddeler havadan görüntülendi.Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de yeni yıla korona virüs gölgesinde girdi. Türkiye’de pandemiyle mücadelede getirilen tedbirler kapsamında ülke genelinde 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’da başladı. 4 Ocak Pazartesi günü sabah 05.00’da sona erecek. Kısıtlamalar ile birlikte yılbaşında sokak ve caddeler ilk kez bu kadar boş kaldı. Sakarya’nın Serdivan ilçesinde boş kalan caddeler havadan görüntülendi. Boş kalan caddelerde başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların mesailerini sürdürdükleri görüldü.
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