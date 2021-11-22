2021 Türkiye Mezun Ödülleri başvuruları başlıyor

Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek yüksek öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayan ve çeşitli alanlarda üstün başarı elde eden mezunların ödüllendirildiği “Türkiye Mezun Ödülleri”nin 2021 yılı başvuruları başlıyor.

2021 Türkiye Mezun Ödülleri için 6 farklı kategoride başvurular açıldı. Adaylar “Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Ödülü”, “Ekonomi ve Girişimcilik Ödülü”, “Gazetecilik ve Medya Alanında Çalışmalar Ödülü”, “Kültür ve Sanat Alanında Çalışmalar Ödülü”, “Spor Alanında Çalışmalar Ödülü” ve “Yaşam Boyu Onur Ödülü” başlıklarında başvuru yapabiliyor. Ayrıca mezunlar, farklı bir Türkiye mezununu da aday gösterebiliyor.

2021 Türkiye Mezun Ödüllerine başvuru yapabilmek için istenilen başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Programa son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2022 olarak belirlendi.