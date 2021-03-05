banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın 9 ayın en düşük seviyesinde
Altın 9 ayın en düşük seviyesinde
İstanbul'da karısını vuran emekli astsubay Ankara'da intihar etti
İstanbul'da karısını vuran emekli astsubay Ankara'da intihar etti
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Dolar güne yatay başladı
Dolar güne yatay başladı

2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında eğitimler başlayacak: Hedef 100 bin kişi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kent genelinde 100 bin kişiye afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

Genel 05.03.2021, 14:58
1
2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında eğitimler başlayacak: Hedef 100 bin kişi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kent genelinde 100 bin kişiye afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 2021 yılını ’Afet Eğitim Yılı’ ilan etti. Konuyla ilgili bilgiler veren AFAD Çankırı İl Müdürü Abdullah Özçelik, afet eğitimlerinin yıl boyu süreceğini kaydetti. Özçelik, "Aslında biz her yıl bunu yaşatmaya çalışıyoruz ama geçtiğimiz yıl bizim, ülkemiz ve kurumumuz için her ne kadar acı geçse de büyük tecrübeleri de beraberinde getirdi. Özellikle Elazığ depremi, İzmir depremi, Giresun’daki sel, Bingöl depremi bunların hepsine biz il olarak da müdahale ettik. İlimizde toplamda 34 personelimiz var. 25 personelimiz bu olaylara fiili olarak müdahaleye gitti. Olayın ilk anından itibaren o sıkıntı zamanı yaşadı. Bu çok önemli aslında hem AFAD olarak hem birey olarak yerinde o zorluğu görmek daha farklı. Eksiklerimizi görüp zamanla eksiklerimizi tamamlayarak, kısa vade orta vade şeklinde zamanlara yayarak bunları gerçekleştireceğiz. Çok önemsenmiyor ama en önemli ayağı bilinçlenme. Japonya’nın yoğun araştırmalarıyla Japon halkı bu konuda bilinçli. Binaları sağlam yapmaları da vatandaşların bilincinden kaynaklanıyor. Binalar sağlam olmasa bile en az hasar bile vatandaşların bilincinden kaynaklanıyor. Bizim hepimiz ev alıyoruz kimse depreme dayanıklı mı diye bakmıyor" dedi.

Çankırı’da olası bir deprem öncesinde binaların dönüşümünün sağlanmasıyla riskin azaltılacağını kaydeden Özçelik, "AFAD olarak amacımız riski azaltmak. Riskli yapılardan sağlam yapılara kavuşturmak. Biz burada vatandaşın maddi olarak kaybını değil afetten uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Afet eğitimlerinde maalesef vatandaşların dikkatini çekemiyoruz. Bir yerden sonra bu ilgi azalarak gidiyor. Ancak bunu yaşadığımız zaman anlayabiliyoruz. Biz de son yıllardaki bu yoğun afet senaryolarını anlarını pozitif yönde kendimize çevirerek ne kadar artırabilirsek o kadar kardır diyoruz. Afet eğitim yılında Türkiye’de toplamda 55 milyon hedefimiz var. Çankırı için de 100 bin kişiye ulaşarak eğitim vermek istiyoruz. Biz bu 100 bin kişiye ulaşıp farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Bu kapsamda da Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaparak eğitimlerimizi yapacağız. Üniversitemizle de bir protokol imzalayarak öğrencilerimize yine eğitimlerimizi online olarak yapacağız. Bunun yanında AFAD gönüllüleri ve OSB’de çalışanlarımıza da ulaşarak onlara da vereceğiz eğitimi. Bununla birlikte köylerimize giderek vatandaşlarımızı da bilinçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20